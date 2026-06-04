【風、薫る 第50回あらすじ】りん、夕凪を救う手立て考える
【モデルプレス＝2026/06/04】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第50話が、6月5日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
直美（上坂樹里）が夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。
その時ヨシ（明星真由美）が病室に現れて…。りん（見上愛）は夕凪を救う手立てを考えるが…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第50話／6月5日（金）放送
直美（上坂樹里）が夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。
その時ヨシ（明星真由美）が病室に現れて…。りん（見上愛）は夕凪を救う手立てを考えるが…。
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