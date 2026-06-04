【2026球宴ファン投票】6月3日の中間発表 阪神・佐藤輝明が森下に続いて20万票突破！
日本野球機構（NPB）は3日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
セ・リーグ三塁手の佐藤輝明（阪神）がチームメイトの森下翔太（阪神）に続いて2人目の20万票突破。セ・リーグの遊撃手部門は1位・長岡秀樹（ヤクルト）が110,840、2位・村松開人（中日）が102,127で10万票突破し、熾烈な争いを連日繰り広げている。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
83,399 高橋遥人（阪神）
71,038 山野太一（ヤクルト）
40,391 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
136,929 大勢（巨人）
66,536 星知弥（ヤクルト）
28,252 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
155,936 キハダ（ヤクルト）
68,960 岩崎優（阪神）
53,545 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
83,875 坂本誠志郎（阪神）
77,429 古賀優大（ヤクルト）
53,621 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
176,171 大山悠輔（阪神）
62,909 オスナ（ヤクルト）
62,468 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
145,584 中野拓夢（阪神）
80,297 牧秀悟（DeNA）
43,161 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
211,702 佐藤輝明（阪神）
66,961 武岡龍世（ヤクルト）
42,315 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
110,840 長岡秀樹（ヤクルト）
102,127 村松開人（中日）
73,233 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
229,068 森下翔太（阪神）
107,576 度会隆輝（DeNA）
103,749 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
65,663 伊藤大海（日本ハム）
57,210 平良海馬（西武）
36,539 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
75,093 椋木蓮（オリックス）
71,983 甲斐野央（西武）
65,666 鈴木昭汰（ロッテ）
＜抑え投手＞
110,284 マチャド（オリックス）
69,334 岩城颯空（西武）
63,502 横山陸人（ロッテ）
＜捕手＞
106,093 田宮裕涼（日本ハム）
71,434 若月健矢（オリックス）
56,040 山本祐大（ソフトバンク）
＜一塁手＞
133,143 清宮幸太郎（日本ハム）
123,160 ネビン（西武）
64,426 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
108,607 太田椋（オリックス）
86,186 小川龍成（ロッテ）
77,743 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
156,938 栗原陵矢（ソフトバンク）
76,125 郡司裕也（日本ハム）
61,041 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
72,605 村林一輝（楽天）
71,862 水野達稀（日本ハム）
65,313 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
156,635 万波中正（日本ハム）
127,851 周東佑京（ソフトバンク）
126,380 西川史礁（ロッテ）
＜指名打者＞
149,195 レイエス（日本ハム）
101,758 柳田悠岐（ソフトバンク）
48,580 ポランコ（ロッテ）