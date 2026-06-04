日本野球機構（NPB）は3日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

セ・リーグ三塁手の佐藤輝明（阪神）がチームメイトの森下翔太（阪神）に続いて2人目の20万票突破。セ・リーグの遊撃手部門は1位・長岡秀樹（ヤクルト）が110,840、2位・村松開人（中日）が102,127で10万票突破し、熾烈な争いを連日繰り広げている。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

83,399 高橋遥人（阪神）

71,038 山野太一（ヤクルト）

40,391 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

136,929 大勢（巨人）

66,536 星知弥（ヤクルト）

28,252 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

155,936 キハダ（ヤクルト）

68,960 岩崎優（阪神）

53,545 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

83,875 坂本誠志郎（阪神）

77,429 古賀優大（ヤクルト）

53,621 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

176,171 大山悠輔（阪神）

62,909 オスナ（ヤクルト）

62,468 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

145,584 中野拓夢（阪神）

80,297 牧秀悟（DeNA）

43,161 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

211,702 佐藤輝明（阪神）

66,961 武岡龍世（ヤクルト）

42,315 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

110,840 長岡秀樹（ヤクルト）

102,127 村松開人（中日）

73,233 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

229,068 森下翔太（阪神）

107,576 度会隆輝（DeNA）

103,749 細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

65,663 伊藤大海（日本ハム）

57,210 平良海馬（西武）

36,539 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

75,093 椋木蓮（オリックス）

71,983 甲斐野央（西武）

65,666 鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

110,284 マチャド（オリックス）

69,334 岩城颯空（西武）

63,502 横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

106,093 田宮裕涼（日本ハム）

71,434 若月健矢（オリックス）

56,040 山本祐大（ソフトバンク）

＜一塁手＞

133,143 清宮幸太郎（日本ハム）

123,160 ネビン（西武）

64,426 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

108,607 太田椋（オリックス）

86,186 小川龍成（ロッテ）

77,743 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

156,938 栗原陵矢（ソフトバンク）

76,125 郡司裕也（日本ハム）

61,041 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

72,605 村林一輝（楽天）

71,862 水野達稀（日本ハム）

65,313 紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

156,635 万波中正（日本ハム）

127,851 周東佑京（ソフトバンク）

126,380 西川史礁（ロッテ）

＜指名打者＞

149,195 レイエス（日本ハム）

101,758 柳田悠岐（ソフトバンク）

48,580 ポランコ（ロッテ）