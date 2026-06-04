モンテレイで21歳の誕生日を迎えた後藤。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイ（メキシコ）で初練習を実施した６月３日。この日は、後藤啓介の21歳の誕生日でもあった。

「日本以外で誕生日を迎えるのは初めてなので、新鮮です」

　本人は１年前から「ワールドカップのメンバーに選ばれたらメキシコで誕生日を迎える」ということを意識していたという。その思いが現実となり、やはり特別な思いはある。

「日本代表の活動中に祝ってもらえるタイミングは滅多にないので。それが今回はワールドカップの前ですから。この重要な局面で祝ってもらえるのは本当に嬉しいです」
 
　自身初のワールドカップを21歳で迎えるキャリアについては「理想通り」とコメントした。

「こんなに上手くいくとは思っていませんでしたけど、目指してたので。初戦までにどれだけ準備をして結果を残せるか」

　21歳の誕生日をメキシコで迎えたストライカーは、世界最高峰の舞台でどんなインパクトを放つのか。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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