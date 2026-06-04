「こんなに上手くいくとは…」メキシコで21歳の誕生日を迎えたストライカーが語ったW杯への本音「理想通りです」【日本代表】

「こんなに上手くいくとは…」メキシコで21歳の誕生日を迎えたストライカーが語ったW杯への本音「理想通りです」【日本代表】