「アイスマン」の体から「パン作りに使えそうな酵母」が発見される、研究チームはアイスマン由来の酵母からパン種の作成に成功

「アイスマン」の体から「パン作りに使えそうな酵母」が発見される、研究チームはアイスマン由来の酵母からパン種の作成に成功