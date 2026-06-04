オランダ戦はぶっつけ本番で大丈夫? それでも長友佑都が”対外試合なし”に自信を示す理由【日本代表】
2026年６月３日（日本時間４日）に事前キャンプ地のモンテレイで初練習を実施した日本代表。今大会に向けては対外試合なしで、ぶっつけ本番でオランダとの初戦に臨む。
振り返ると、2018年のロシア大会では開幕前のスイス戦（６月８日）で惨敗も、そこから仕切り直して新たなスタメンで挑んだパラグアイ戦（６月12日）で勝利して機運を高めた。実戦を重ねながらチームを整備できた点がグループステージ突破の一因だったが、当時のメンバーでもあった長友佑都は18年大会とは違う“対外試合なし”をどう捉えているのか。
モンテレイ練習後の囲み取材に応じた彼は次のように語った。
「戦術的な部分もかなり積み上げてきているので。相手にあまり今の状況を見せないほうがプラスに働くはずです。しっかり準備をして、あとはコンディション次第。ここに来ていきなり技術が上がるわけでも能力上がるわけでもないのでね。あとはもうコンディションを最高の状態に持っていくと。
ヨーロッパ組は１年間戦ったあとなので。疲れを残さずフレッシュな状態で初戦にぶつかるという意味では、非常に良いんじゃないかと思っています」
確かに2018年大会は、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督の電撃解任などがありバタバタな状態だった。対して、2026年大会に向けては森保一監督の下、着実に積み上げてきたものがあり、それが確固たる自信に繋がっている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
振り返ると、2018年のロシア大会では開幕前のスイス戦（６月８日）で惨敗も、そこから仕切り直して新たなスタメンで挑んだパラグアイ戦（６月12日）で勝利して機運を高めた。実戦を重ねながらチームを整備できた点がグループステージ突破の一因だったが、当時のメンバーでもあった長友佑都は18年大会とは違う“対外試合なし”をどう捉えているのか。
「戦術的な部分もかなり積み上げてきているので。相手にあまり今の状況を見せないほうがプラスに働くはずです。しっかり準備をして、あとはコンディション次第。ここに来ていきなり技術が上がるわけでも能力上がるわけでもないのでね。あとはもうコンディションを最高の状態に持っていくと。
ヨーロッパ組は１年間戦ったあとなので。疲れを残さずフレッシュな状態で初戦にぶつかるという意味では、非常に良いんじゃないかと思っています」
確かに2018年大会は、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督の電撃解任などがありバタバタな状態だった。対して、2026年大会に向けては森保一監督の下、着実に積み上げてきたものがあり、それが確固たる自信に繋がっている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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