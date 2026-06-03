俳優の三浦翔平さんは6月3日、自身のInstagramを更新。イケメンな誕生日ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：三浦翔平さん公式Instagramより）

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俳優の三浦翔平さんは6月3日、自身のInstagramを更新。誕生日を報告し、ビーチでのイケメンショットを公開しました。

【写真】38歳になった三浦翔平

「これからも一生推しです」

三浦さんは「本日38歳になりました。沢山のお祝いをありがとうございます！」とつづり、1枚の写真を投稿。ビーチでアロハポーズを決めています。黒いキャップとサングラス、白いTシャツとハーフパンツを合わせたコーディネートです。三浦さんの格好良さが際立っています。

コメントでは「Happy birthday!!」「お誕生日おめでとうございます！素敵な1年になりますように」「38歳も翔平くんらしく過ごしてください」「これからも一生推しです」「翔平くんが19のときからファンやから38なんてびっくりです」「あんな見た目のかっこいい翔平くんが38歳なんて信じられません」「いくつになってもかっこいい」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。

サーフィンショットも！

4月23日には「高知の思い出！！！BLUEとyoutubeの撮影で最高な波乗りしてきました！」とつづり、サーフィンをしている姿を披露していた三浦さん。こちらも若々しく、格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)