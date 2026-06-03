「ヤクルト１−０ロッテ」（３日、神宮球場）

ヤクルト・高橋が７回２安打無失点の好投。今季３度目の登板でようやく初白星を挙げた。

試合後、決勝ソロの増田とともにお立ち台に上がった高橋は「ちょっと（初勝利まで）長くなってしまったんですけど、１勝目できたので、すごくよかったなと思います」とうれしそうに話した。

初回に安打された後は、二〜五回は三者凡退。「ゾーンにしっかり投げて、しっかりストライク先行でいこうっていうことを監督さんから言われたので。今日はしっかりストライク先行で勝負できたので、そこがよかったのかなって思います」と振り返った。

お立ち台では先にインタビューを受けた増田が「けけ（高橋の愛称）が頑張って投げていたので、早めに１点取りたいという気持ちだった」と明かし「けけさん大好きなんで、また打ちたいなと思います」と高橋への“愛”を告白していた。

増田の一発を「いやあ、うれしかったです」と振り返った高橋は「いつも（増田）珠だけは、僕のことを『けけ』って言ってくるんで。ちょっとなめてるところもあると思うんですけど。それぐらい仲良く、僕も大好きなんで。また打ってほしいなって思います」と“相思相愛”を認め、球場を沸かせた。