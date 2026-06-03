SOTA HANAMURA（Da-iCE花村想太）プレデビューアルバム『ASCEEENSION』リリース！リード曲「Lose」のMVも公開

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Da-iCEの花村想太がソロ名義「SOTA HANAMURA」として、6月3日にPre Debut Album『ASCEEENSION』をリリースした。

■ライブツアーの開催も決定！ファイナルは日本武道館

本アルバムにはボーナストラックを含めた全13曲が収録され、2月6日に先行配信された「Me.exe」をはじめとする自らが手掛けた楽曲の他、大野雄大による提供曲「To you」、シンガーソングライターeillが作詞作曲曲・編曲を手掛けた「We Got This」、SIRUPが作詞作曲を手掛けた「イエナイ」など、数々のアーティストによる提供楽曲も収録されている。

そして6月3日20時には、リード曲「Lose」のMVが公開された。

本楽曲で描かれるのは、勝ち筋を知り尽くしたはずの主人公が、ひとりの相手に翻弄され、その渦に溺れてゆく姿。敗北さえも、日常を鮮やかに塗り替えるスリルとして享受していく。そんな皮肉混じりで大人な恋の駆け引きを、ファンキーなビートに乗せてSOTA自身の言葉で歌い上げる極上のポップナンバーに仕上がっている。

そしてソロアーティスト「SOTA HANAMURA」として、6月より初となるライブツアーの開催が決定。ツアーファイナルとして自身がボーカルを務めるバンド「Natural Lag」の公演日翌日となる8月17日には、ソロとして初挑戦となる単独日本武道館公演が開催される。

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『ASCEEENSION』

■関連リンク

アルバム詳細はこちら

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1131402

『SOTA HANAMURA Live Tour 2026』詳細はこちら

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1131397

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