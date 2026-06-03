µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó°ì¼þ´÷¤Ç·àÅª¤Ê¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¡Æü¥Æ¥ìÌîµåÃæ·ÑX¤Ç¸ø³«¢ª¼Â¶·¤âÂç¶½Ê³¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÃË¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌîµåÃæ·Ñ¡ØDRAMATIC BASEBALL 2026¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢3Æü¤Ë¹¹¿·¡£ºòÇ¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤ÎÆü¡¢¸òÎ®Àï¡Öµð¿ÍÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¡¢´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿°µ´¬¤ÎÂåÂÇµÕÅ¾ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÃË¡ª´Ý¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó°ì¼þ´÷¤Ç·àÅª¤ÊËþÎÝÃÆ
¡¡1ÂÐ4¤Ç3ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿´Ý¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥í¡¼¤ò¸«»ö¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¡ØSECOM¡Ù¤Î´ÇÈÄ¶á¤¯¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶·¤Î»³ËÜ·òÂÀ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÃË¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª´Ý¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¡ªÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¡¢µÕÅ¾¤ÎËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÃË¤«¡£ºÇ¸å¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¡£²òÀâ¤ÎÃæÈªÀ¶¤â¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´¿À¼¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢±é½Ð²È¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ç¤¹¤è¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡£¤·¤«¤·¤¹¤´¤¤´Ý¡¢¤¹¤´¤¤½¸ÃæÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¡¢»³ËÜ¥¢¥Ê¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤â¾Ð´é¤Ç¡¢¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÃË¡ª´Ý¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó°ì¼þ´÷¤Ç·àÅª¤ÊËþÎÝÃÆ
¡¡1ÂÐ4¤Ç3ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿´Ý¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥í¡¼¤ò¸«»ö¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¡ØSECOM¡Ù¤Î´ÇÈÄ¶á¤¯¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£