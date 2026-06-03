お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（40）が3日、「第45回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』」の芸能部門を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。

各界の最も素敵なお父さんに贈られる賞。かねてより同賞を切望していた澤部は、名前を呼ばれると「よっしゃー！やりました！」とガッツポーズで感情を爆発させた。

3人の子供を育てる父で「妻は専業主婦という形をうちは取ってまして、妻のおかげでまっすぐ健やかに素敵な子供に育っています」と感謝の思いを伝えた。テレビやラジオでさんざん「ベスト・ファーザー賞が欲しい」と口にしており、「一時期人間の目をしていなかった。良くない方に走っていた」と振り返る場面も。相方の岩井勇気から「賞なんかもらわなくても、子供にベスト・ファーザーと思われていたらそれでいいだろ」と指摘されたとも打ち明け、「そこでハッと人間に戻りました。こういう賞をいただけるところまで来た。家族と相方に感謝」としみじみと語った。

家族にはまだ受賞を報告できていないという。「言う勇気が…。恥ずかしさと“返してこい”と言われた時の恐怖が」と家族の反応が気になりつつも「ちゃんと報告したい」。式の前には共に受賞した吉田鋼太郎や神田伯山などと交流し「お子さんの習い事などの話をさせてもらった」と笑顔。「良き父親になっていけたら」と話した。