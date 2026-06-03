16¿Í¤Î¿ô³Ø¼Ô¤¬AI¤ÎÀºÅÙ¤ä¿®ÍêÀ¤Ê¤É¿ô³ØÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÀøºßÅª¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¹ð¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ç¥óÀë¸À¡×¤òÈ¯É½
¿ô³Ø¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎÍøÍÑ¤¬¾ÚÌÀ¤Î¿®ÍêÀ¡¢Ãøºî¸¢¤ä¹×¸¥¤Îµ¢Â°¡¢¸¦µæ¤Î¼«Î§À¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤·¤Æ¡¢15Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô16¿Í¤«¤é¤Ê¤ëºî¶ÈÉô²ñ¤¬2026Ç¯6·î2Æü¡¢¡ÖLeiden Declaration on Artificial Intelligence and Mathematics(¿Í¹©ÃÎÇ½¤È¿ô³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¤¥Ç¥óÀë¸À)¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àë¸À¤ÏAI¤ò¿ô³Ø¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô³Ø¤ÎÃæ³ËÅª²ÁÃÍ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éAI¤ò»È¤¦¤¿¤á¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¢ººÆÉ¡¢¿Í´Ö¤ÎÀÕÇ¤¡¢»º¶È³¦¤È¤Î´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬ÈÏºî¤ê¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
https://leidendeclaration.ai/
Leiden Declaration: AI is challenging the core values of mathematics - Leiden University
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2026/06/leiden-declaration-warns-ai-is-challenging-the-core-values-of-mathematics
¥é¥¤¥Ç¥óÀë¸À¤Ï¡¢¿ô³Ø¤Î¾ÚÌÀ¤¬¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ò´°Á´¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸í¤ê¤ÎÀÕÇ¤¤äÀµ¤·¤¤·ë²Ì¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤òÃ¯¤¬Éé¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¾ÚÌÀ¤¬ËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤À®²Ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â´ûÂ¸¸¦µæ¤òÅ¬ÀÚ¤Ê°úÍÑ¤Ê¤·¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¤É¤¦¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤â¤Ï¤ä²¾Äê¾å¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀë¸À¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥é¥¤¥Ç¥óÂç³Ø¥í¡¼¥ì¥ó¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç2025Ç¯9·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖMechanization and Mathematical Research¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¹ç¤Ë¤Ï10¥«¹ñ¤«¤éÌó60¿Í¤Î¿ô³Ø¼Ô¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼²Ê³Ø¼Ô¡¢¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢À¯ºö´Ø·¸¼Ô¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó¹©²ÊÂç³Ø¤ÎJim Portegies»á¤¬¾·½¸¤·¤¿16¿Í¤Îºî¶ÈÉô²ñ¤¬Àë¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Àë¸À¤Ï¿ô³Ø¤¬Ã±¤Ë·ë²Ì¤Î½¸ÀÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íý²ò¡¢ÌÀÚò¤µ¡¢È½ÃÇÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Î±Ä¤ß¤À¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿ô³Ø¸¦µæ¤Î²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡Ö¾ÚÌÀ¤Ë¤è¤ë¹â¤¤³Î¼ÂÀ¡×¡Ö·ë²Ì¤Ø¤ÎÃø¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¡×¡ÖÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú²ÄÇ½À¡×¡Ö¸¦µæ¤Î¿¼¤µ¤ä½ÅÍ×À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¶¦Æ±ÂÎ¤Î´ð½à¡×¡Ö¸¦µæ²ÝÂê¤ò¼«Î§Åª¤Ë·Áºî¤ëÎÏ¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀë¸À¤ÏAI¤¬5¤Ä¤Î¶¼°Ò¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Âè1¤Î¶¼°Ò¡§¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÚÌÀ¤äµÄÏÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È
Àë¸À¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¼«Æ°²½µ»½Ñ¤¬Àµ¤·¤¤¿ô³ØÅª¾ÚÌÀ¤È¸«Ê¬¤±¤Ë¤¯¤¤ÉÔÀµ³Î¤ÊµÄÏÀ¤òÀ¸À®¤·ÆÀ¤ë¤È¤·¡¢ººÆÉÀ©ÅÙ¤¬Àµ¤·¤µ¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¸¡¾Ú²ÄÇ½À¤òÃ´ÊÝ¤·Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè2¤Î¶¼°Ò¡§¹×¸¥¤Îµ¢Â°¤ÈÃøºî¸¢¤ÎÌäÂê
AI¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿ô³ØÏÀÊ¸¤ä¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¹¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ³Ø½¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÎÏ»þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÅ¬ÀÚ¤Ë°úÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Àë¸À¤Ï¤³¤ì¤¬¿ô³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÉ¾²Á¤ÈÀÕÇ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÂ»¤Ê¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè3¤Î¶¼°Ò¡§AIµ»½Ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ÈÉÔÊ¿Åù
ºÇ¿·¤ÎÆÈ¼«AI¤ä¹â²Á¤Ê·×»»»ñ¸»¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¸¦µæ¼Ô¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÎÍÑ¡¢»ñ¶âÇÛÊ¬¡¢É¾²Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬AIÍøÍÑ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¸¦µæ¼Ô¤ä»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¸¦µæ¼Ô¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè4¤Î¶¼°Ò¡§ººÆÉ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¥Ö¥í¥°µ»ö¤ÇAI¤Ë¤è¤ë¿ô³ØÅªÀ®²Ì¤¬Âç¤¤¯ÀëÅÁ¤µ¤ì¤ë¤³¤È
Àë¸À¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯É½¤¬AI¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²áÂçÉ¾²Á¤µ¤»¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÀè¹Ô¸¦µæ¤ä¹×¸¥¤ò²á¾®É¾²Á¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤Î¿ô³Ø²ÝÂê¤ò¾¦ÍÑAIÀ½ÉÊ¤Î°ìÈÌÅª¿äÏÀÇ½ÎÏ¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè5¤Î¶¼°Ò¡§¿ô³Ø¸¦µæ¤Î¼«Î§À¤ÎÁÓ¼º
µ»½Ñ´ë¶È¤Î´ØÍ¿¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ô³ØÅª¤Ë¿¼¤¤°ÕµÁ¤ò»ý¤ÄÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°²½¤·¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤ä´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤ëÌäÂê¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÀë¸À¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢Àë¸À¤ÏÏÀÊ¸Æâ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡¢µ¡³£³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¾ÚÌÀ»Ù±ç·Ï¡¢¿ô³Ø¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¡Ö¥Ä¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó·×»»»ñ¸»¤Î³«¼¨¡×Íó¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ò¿ô³Ø¼Ô¤Ë¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾ÚÌÀ¤ÎÀµ¤·¤µ¡¢µÄÏÀ¤ÎÂÅÅöÀ¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤Ø¤Î°úÍÑ¤Î´°Á´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿Í´Ö¤ÎÃø¼Ô¤À¤±¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àë¸À¤Ï¤µ¤é¤ËAI¤òÃø¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®ÍÑ¤ÈÀÕÇ¤¤Ï¿ô³Ø¶¦Æ±ÂÎ¤ËÂ°¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ë»Ä¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬Å¬ÀÚ¤Êµ¢Â°¤ò¹Ô¤¨¤Ê¤¤¸Â³¦¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¿·¤·¤¤·ë²Ì¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÅµ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤·¤Æ¼¨¤·¡¢½½Ê¬¤Êµ¢Â°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÌÀµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæµ¡´Ø¤ä³Ø²ñ¡¢Èó±ÄÍø¤Î¸¦µæ½õÀ®µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤¿ÏÀÊ¸Åê¹Æ¤äººÆÉ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¡¢Ãø¼ÔÀ¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢ÃÎÅªºâ»º¡¢¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£AI¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬Ãæ¿´Åª¤ÊµÄÏÀ¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ·Á¼°¸¡¾Ú¤òµá¤á¤ë¤³¤È¡¢ÍýÏÀÅª·ë²Ì¤È·×»»·ë²Ì¤òÁê¸ß³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Àë¸À¤Ï¿ô³ØÅªÀ®²Ì¤Ï°ú¤Â³¤ººÆÉÉÕ¤¤Î³Ø½Ñ»ï¡¢²ñµÄÏ¿¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¥Ö¥í¥°µ»ö¤ÏÊä½õÅªÌò³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»º¶È³¦¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿Âç³Ø¡¢¹ñ²È¡¢¹ñºÝ¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¦µæ½ê¤ä¡¢¸Ä¡¹¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Äã»ñ¸»·¿¤Îµ»½Ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤äÀ¯ºö·èÄê¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ëË¡ÅªÊÝ¸î¤ò¶¯²½¤·¡¢AI´ë¶È¤Ë¤è¤ë²á¾ê¤ÊÀëÅÁ¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤»¤º¡¢¿ô³Ø¼Ô¤ò´Þ¤àÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤òÀ¯ºöÈ½ÃÇ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àë¸À¤Ï¤Þ¤¿¡¢AI»º¶È¤Îµ¬À©¤È¡¢¸øÅª¤Ê·×»»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òµá¤á¡¢¿ô³Ø¸¦µæ¤¬°ìÉô¤Î¾¦¶Èµ»½Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤ë¾õ¶·¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ç¥óÀë¸À¤Ï¹ñºÝ¿ô³ØÏ¢¹ç(IMU)¤«¤éÀµ¼°¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IMUÉû²ñÄ¹¤ÎUlrike Tillmann»á¤Ï¡¢AI¤Ï¿·¤·¤¯»É·ãÅª¤Êµ¡²ñ¤ò³«¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤ÌäÂê¤òÀ¸¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿ô³Ø¸¦µæ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¿Í´Ö¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¸øÀµ¤ÇÆ©ÌÀ¤Ê´·¹Ô¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿ô³Ø¶¦Æ±ÂÎ¤Î¶¦Í²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ³¤«¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£