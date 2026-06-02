Eクラス初の左ハンドル仕様が限定250台で登場

メルセデス・ベンツ日本合同会社は2026年5月28日、Eクラスの特別仕様車「E 300エディション エレガンスISG（E 300 Edition Elegance ISG）」を限定発売しました（全国限定合計250台）。

同モデル最大のトピックは、2024年1月に発売された現行EクラスのメルセデスAMGを除くメルセデス・ベンツモデルとして初めて、左ハンドル仕様を設定した点です。必要装備を厳選することで、快適性と走行性能というメルセデス・ベンツのコアな部分を残しつつ魅力的な価格を実現しています。

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Eクラスのボディサイズは全長4960mm×全幅1880mm×全高1465mmです。エクステリアはスリーポインテッドスターのボンネットマスコットと、3本の水平ダブルルーバーを備えたラジエターグリルを採用。クラシカルで品格のある佇まいが特徴です。

外装色はハイテックシルバー（メタリック）、オブシディアンブラック（メタリック）、MANUFAKTURオパリスホワイト（メタリック）、MANUFAKTURアルペングレー（ソリッド）の4色に加え、オンラインショールーム限定のヴェルデシルバー（メタリック）の計5色を用意します。

インテリアは本モデル限定装備として本革シート（カラー：トンカブラウン）を採用。インテリアトリムにはオープンポアブラックアッシュウッドトリムを採用し、クラシックでエレガントな内装となっています。

通常モデル「E 300 Exclusive（ISG）」の有償オプション「レザーエクスクルーシブパッケージ」に含まれる装備の大部分を標準装備した点も特徴で、運転席・助手席のシートベンチレーター（シートヒーター機能含む）、後席左右のシートヒーター、エアバランスパッケージ（エアフィルター・空気清浄・パフュームアトマイザー）、ステアリングヒーターを備えています。

パワートレインは2リッター直列4気筒ターボエンジン「M254」（258ps・最大トルク400Nm）に、ISG（インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター）を組み合わせます。ISGによる短時間の最大23ps・205Nmのブーストが可能で、トランスミッションには9速の「9G-TRONICオートマチックトランスミッション」を採用しています。

リアアクスルステアリング、AIRMATICサスペンション、パノラミックスライディングルーフも標準装備します。価格（消費税込）は1089万円（MANUFAKTURカラーおよびヴェルデシルバーは有償オプション別途）です。

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新車購入から3年間の保証プログラム「メルセデス・ケア」が適用されます。現行Eクラス初の左ハンドル仕様と充実した快適装備を備えた限定250台のこのモデルは、2026年5月下旬以降に納車が予定されています。