MLB Japan公式Xは5月30日に投稿を更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）がフィリーズ戦で今季10号本塁打を放ったことを紹介した。投稿では、大谷が6年連続、通算8度目の2桁本塁打に到達したことを伝え、6年連続での達成は日本人選手初の偉業だと報告している。ドジャースは大谷の2戦連発となる10号ソロなどでフィリーズに4-2で勝利し、6連勝を飾った。

【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？ 好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」

公開された画像では、ドジャースのユニフォーム姿でバットを構える大谷が、青を基調としたグラフィックの中に大きく配置されている。「10」や「HOMERUNS」の文字が力強くあしらわれ、今季10号到達のインパクトを伝えるビジュアルになっている。投稿文では、6年連続での2桁本塁打を伝えた上で、二刀流で活躍する2026年シーズンへの注目も呼びかけている。

【画像】今季10号本塁打を伝える大谷のビジュアル（画像はMLB Japan公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「今期は二刀流が見れる6月の投打の活躍が楽しみですよ」「今年は例年より1カ月近く遅くなっちゃったね～」「二桁到達を信じてました 今年は二刀流！ 10勝上げればまた偉業達成する」「大谷6年連続2桁本塁打！！ 今年も怪物すぎる…おめでとう！！！」といった期待や祝福の声が寄せられている。