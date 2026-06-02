任期満了まで残り1年となった後藤田知事。



6月2日は、県民からの声に対しての受け止めや、これからの1年間、何に取り組もうとしているのか聞きました。

今回の後藤田知事のインタビューに合わせて、事前に県民に知事について聞いたVTRを見てもらいました。

（記者）

「任期残り1年となった後藤田知事。街の人は何を思うんでしょうか？」

「後藤田知事に、言いたいこと聞きたいことはあるかという取材してまして」

（街の人は）

「地域的には遅れているので、もう少し徳島を宣伝してほしい」

（街の人は）

「ドームとかつくってほしい」

「遊ぶ場所できますか」

（街の人は）

「頑張ってほしいですよ。ホールなんかでもこうなってるからね、早くしてほしいですよね」

（街の人は）

「（中心部）寂しいね、徳島県の県民として、設計して早く作ってもらわないと、ホールとスポーツセンターいつできますか？」

「期待しています、待っています、後藤田さん好きなんです」

（後藤田 知事）

「非常に率直な意見がお伺いできて、ありがたいなと思いました」

「もちろん私も100％完璧な人間じゃありませんから、できていないことはできていません、すいませんとホールについてもお詫びをしています」

（街の人は）

「子育てしやすい街、徳島を活気のある街にしてほしいです」

（街の人は）

「動物園跡地、空いてる跡地、あそこをもっとお金儲けできような有効利用してほしい」

そして残り任期の1年で、何に取り組むか聞きました。

（後藤田 知事）

「全国トップクラスの伸び率、全国トップクラスの実績、これは3年で多く達成できたと思う」

「これをさらに伸ばしていく、そして人口減少に歯止めをかける。子育て政策だとか、教育だとか」

「そして、産業を強くするためのバッテリーバレイ、ローマは一日にしてならずですよ」

（街の人は）

「徳島の経済の発展をどうやれば、すぐに見えるような形をできるのか」

「それは知事だけの問題ではない」

「もっと意見がスムーズに通っていくような、徳島市と県の協調もそうですけど、システムがいるのじゃないか？」

（街の人は）

「うまくいかないところもたくさんありますけど、一生懸命やっていると思います」

最後に、2期目は見据えているのか聞きました。

（後藤田 知事）

「結果出してなんぼですよ」

「国会というのは、良くも悪くも合意形成に時間がかかるけど、知事っていうのはスピード感を持ってやれる」

「しかし、責任と権限はコインの裏表ですよ、結果が出れば評価されるし、出なければ県民 のみなさんに選ばれない」

「それは全く受け入れます」

（後藤田 知事）

「いずれ私は3期12年と申して いますので、私を超えるいい後継者がいればいつでもお譲りします」

「だけど、まだまだそういう方は見かけませんので、しっかり私がやらなければいけない。こういう風に考えています」