楽天グループは、同社のECサイト「楽天市場」において、6月4日20時に始まる大型セールイベント「楽天スーパーSALE」の中で、ショッピングをサポートする「AIコンシェルジュ」を提供する。

「楽天スーパーSALE」特設ページに、独自AI「Rakuten AI」を搭載した「AIコンシェルジュ」のアイコンが新たに設置される。「夏のキャンプ用品を予算3万円以内で揃えたい」「子ども向けに人気の水遊びグッズを探したい」など具体的な用途や予算をテキストまたは音声で伝えることで、セール対象商品の中から希望に沿った商品を効率的に探し出せる。

商品の検索だけでなく、同セールのお得な活用方法や購入したショップ数に応じてポイント還元率がアップする「ショップ買いまわり」の攻略法なども、AIコンシェルジュに手軽に相談できる。

さらに「楽天市場」アプリ内の「探す」タブでは、AI機能「ディスカバリーレコメンデーション」が活用される。ユーザー一人ひとりの興味・関心に合わせて商品の画像や動画、商品ページの情報を表示することで、ユーザー自身も気づいていない潜在的な関心を掘り起こし、新たな商品との出会いを創出するという。

今回のセールに先駆け、楽天モバイルユーザーを対象とした「楽天スーパーSALE 楽天モバイルご利用者様限定！ 先行セール」が、6月3日20時～6月4日19時59分の期間で開催される。