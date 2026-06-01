吉本興業グループのFANYは、新作ゲームアプリ「爆走！エバースのお掃除ロボットカー」を6月12日に配信を開始すると発表した。iPhoneやAndroid、TikTok Mini Game向けに展開される。

「爆走！エバースのお掃除ロボットカー」は、M-1グランプリ2025の決勝ファーストステージで最高得点を記録した、エバースの漫才「車」をベースにしたアプリ。基本プレイ無料で楽しめる。

エバース

ゲーム画面

FANYのゲームブランド「FANY GAMES」による監修のもと、TikTok for Business Pangleがゲーム企画と全面的なマーケティング支援を担当し、開発はクリエイター集団YANASE GAMESが手がけた。キャラクターデザインは、人気クリエイターのお笑い大好きキャラメルが担当した。

YANASE GAMESは、お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃとのコラボ作品「逃亡恋愛ADV バキバキメモワール」も制作していた。

ゲームの実況生配信

ゲームの公開を記念し、TikTok LIVEでゲーム実況の生配信が6月21日18時に実施される。配信チャンネルは「TikTok LIVE Japan」（＠tiktok_live_japan）、「TikTok Gaming Japan」（＠tiktokgaming_jp）、「TIZZ TRIDENT」（＠tizztrident）。

配信には、エバースやガーリィレコード、TIZZ TRIDENT所属クリエイターのゆきドラ、りなてぃ、RURI、サワコ、純くんちが出演する。TIZZ TRIDENTはTikTok Gamingのトップクリエイターが結集したゲーミングストリーマーチーム。

ガーリィレコード

ゆきドラ（Gaming Live Pro）

りなてぃ（天音利梛：Gaming Live Pro）

RURI

サワコ

純くんち

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