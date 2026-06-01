（森本アナウンサー）

「ここからは台風6号の県内への影響について、気象予報士の佐々木さんに伝えてもらいます」

（佐々木予報士）

「台風6号は県内にあさっての未明ごろに最も近づく見込みです」

（佐々木予報士）

「進路予想です。午後3時現在台風6号は、那覇市の南南西約90キロにあって1時間に約20キロの速さで北へ進んでいます」

「中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30m、最大瞬間風速は45m」

「中心コースを進んだ場合、徳島県への最も近づくのはあさって3日の未明ごろとなる見込みです」

（佐々木予報士）

「台風の進路によっては、警報級の大雨や暴風の可能性があります」

「台風本体が近づく前から雨風が強まってきます」

「あす予想される1時間降水量は、いずれも多いところで北部50ミリ・南部80ミリ」

（佐々木予報士）

「あす午後6時までの24時間では、北部80ミリ 南部150ミリです」

（佐々木予報士）

「風も強まって、あすの夜のはじめ頃～あさっての午前中にかけて、海上を中心に非常に強い風が吹く見込みです」

「あす予想される最大瞬間風速は北部は30m、南部は陸上が30m、海上が35mと陸上でも屋根瓦などがはがれるような強さの風が吹く見込みです」



（佐々木予報士）

「さらに、台風の接近に伴って、あす夜遅くからあさっての午前中にかけて南部では、うねりを伴い大しけとなる見込みです」

「あす予想される波の高さは北部3m、南部6mで、いずれもうねりを伴いそうです」

「南部では『波浪警報』が出る可能性があります。

「飛ばされやすいものは室内に片付けるなど、今夜のうちに台風への備えをしておくとよいでしょう」



（森本）

「ここまで、台風6号について気象予報士の佐々木さんに伝えてもらいました」