南海キャンディーズ・山里亮太がＭＣの日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」が１日、放送された。

５月３１日に東京ドームで開催された嵐のラストライブを特集。スタジオメンバーのＡＣＥｅｓ・浮所飛貴は同ライブでバックダンサーを務めおり、「約１２時間前まで僕ここにいて、踊ってて。最後一緒に立てたのが本当にうれしくて。泣きまくりました」と興奮気味に振り返った。

山里から「どうだったの？一番の特等席じゃない？」と振られた浮所は、「ステージ上からあの姿を見られるのは、本当にすごいことで。贅沢な悩みですけど、このステージを客席から見たかったな」と返答。すかさず山里は「贅沢だな！！」とツッコミを入れて、スタジオは爆笑で包まれた。

フィナーレで嵐が約３０分に渡って感謝を伝えたシーンにも言及。「ステージのすぐ裏で聞いてて。櫻井君が涙するのが意外で。大野君も泣いてしまって。逆にいつもライブで泣いてしまいがちな相葉君が、グッとこらえていて。二宮君の優しい言葉もね。（松本）潤君のプロデュースする嵐というライブのすごさを、間近で受けて勉強になりました。カッコ良かったです」と後輩として感嘆していた。