フィリップス氏は2025年10月に現役を引退、今年2月に“レイズ復帰”

【MLB】レイズ 8ー5 エンゼルス（日本時間30日・セントピーターズバーグ）

2023年にエンゼルスで大谷翔平投手とともにプレーし、2025年10月に現役引退を発表したブレット・フィリップス氏がまさかの場所で“発見”された。29日（日本時間30日）に行われたレイズ-エンゼルス戦。ファンは「フィリップス……君を愛しているよ」「アメージング」と爆笑だ。

レイズ公式X（旧ツイッター）が「ブレット、君にはここで何をしているんだい」として映像を公開。スタンドで盛り上がる上半身裸の軍団の中で、楽しそうにリズムに乗っている。

2023年にエンゼルスで39試合に出場して打率.175、3本塁打、6打点でオフに自由契約に。昨年引退し、今年2月に「brand engagement executive（ブランド戦略部長）」としてレイズに復帰した。

ファンは「レイズのGOAT（史上最高）だ」「そこが彼の居場所だ」「これはめちゃくちゃ素晴らしいよ」「ブレットはこの件でレジェンドなんだ」「元気そうで安心した」「やあ、その彼のこと知ってるよ」など盛り上がっていた。（Full-Count編集部）