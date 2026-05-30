5月28日からフランスで開催される国際大会に参戦する

日本サッカー協会（JFA）は5月30日、フランスで開催される「第52回モーリスレベロトーナメント」に臨むU-19日本代表に選出されたMFニック・シュミット（ザンクトパウリ）がコンディション不良のため不参加となることを発表した。

ニック・シュミットに代わり、FC東京のMF菅原悠太が追加招集される。

U-19日本代表はフランスで行われるモーリスレベロトーナメントに挑むチームと、北中米ワールドカップで森保ジャパンを支えるトレーニングパートナーの2チームに分かれて構成されている。モーリスレベロトーナメントでは、6月1日にコートジボワール代表と対戦し、カナダ代表、ポルトガル代表、ベネズエラ代表の計4か国としのぎを削る。

そのなかで、ドイツ育ちで18歳のニック・シュミットがコンディション不良により不参加となった。そして、今季からFC東京のトップチームに昇格し、プロデビューも果たした菅原が追加招集されることが決まった。（FOOTBALL ZONE編集部）