トヨタ「プリウス」が“ロードスター化”？

カスタムCGクリエイターとして知られる「zephyr_designz」氏が、トヨタ「プリウス」をベースにした新たな3Dコンセプトを公開しています。大胆なアレンジが目を引く仕上がりとなっており、SNSでは多くの反応が寄せられています。

プリウスは1997年の初代登場以来、ハイブリッド車の象徴として進化を続けてきました。

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現行の5代目ではスポーツカーを思わせるスタイリングが採用され、そのデザイン性も注目を集めています。

今回の3Dコンセプトは、その現行モデルをベースに、より攻めたロードスター風のスタイルへと再構築したものです。

基本的なシルエットは残しつつ、前後フェンダーを大きく広げ、ダクトを備えたフロントバンパーを組み合わせることで、スポーツモデルを意識した外観に仕上げられています。

フロントにはマクラーレン「765LT」を参考にしたとされるベントフードが追加され、より力強い印象が与えられました。

ボディは2ドア化され、ルーフを撤去したロードスター形状へ変更。後席部分は完全に取り払われ、リアまわりもスポーツカー寄りの構成に刷新されています。

ダックテール風スポイラーやポルシェ「911スピードスター」を思わせるリアディフューザー、センター2本出しのマフラーなど、後方からの印象も大きく変わっています。

リアフードの切り欠きは、後席スペースをラゲッジ的に使う可能性も示唆しています。

足まわりは低い車高にHRE522ホイールとアドバン ネオバAD08Rを組み合わせ、走行性能を意識したセットアップに。

オープン化で露出が増えたインテリアは基本デザインこそノーマルを踏襲しつつ、スポーツシートやバイザーレスのメーター類が採用され、走りを意識した雰囲気が演出されています。

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SNSでは「迫力がある」「プリウスとは思えない」といった驚きの声が多く、デザインを評価するコメントも目立ちます。

「かっこいい」といった好意的な反応に加え、「実車で見てみたい」とカスタムの可能性に期待する声も寄せられています。

CGならではの表現も含まれていますが、ワイドボディキットは実際に製作が進んでいることが明かされており、今後の展開に関心が集まっています。