喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」の公式「X」アカウントが、モーニングサービスのドリンクとして「コーンスープ」を選べることを紹介しています。

【画像】コメダ公式「実は…」モーニングで選べる意外なメニュー！（5枚）

モーニングサービスの対象ドリンクに「コーンスープ」も！

公式アカウントは、「実はモーニングサービスのドリンクとしてコーンスープを頼めることはご存じでしょうか？コメダ珈琲店こだわりのトーストをコーンスープに浸して食べるのがおすすめです」とコメント。「山食パン（トースト）」「ローブパン」とコーンスープを写した写真を投稿しました。

コメダ珈琲店では、開店から午前11時まで、ドリンクを注文すると山食パンまたはローブパンが無料で選べるモーニングサービスが実施されています。

対象のドリンクにコーンスープが含まれることを知らなかった人からは、「コメダにコーンスープなんてあったのか」「初耳でした」「うわぁ〜っ！知らんかったの、ワタシだけ！？」「なんですって…次行く時頼みます…！」「えっ、コーンスープ選べるんですね！トースト浸し最高そう」「今まで知らなかったなんて損した気分」と驚く声が上がっています。

投稿は約300万回以上表示され、2万8000件以上の「いいね」を集めています。

また、「コーヒー飲めない派の私は毎回コーンスープを注文してます。選択肢に入れてくれてありがとうございます」「懐かしい味でまた飲みたくなる」「おいしくて感動してます」「ほんとにおいしいのでぜひ一度は飲んでもらいたい」「おいしすぎてあり得ない、冷製も出してほしい」と、コーンスープを絶賛するコメントも寄せられています。

モーニングメニュー対象のスープはほかに、2025年12月3日から「クラムチャウダー」と「ミネストローネ」が通年で提供されています。