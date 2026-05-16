サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表が２８日、千葉市内で練習した。２月に手術を受けた主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が合流した。オランダ１部リーグ得点王のＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝も意気込みを語った。２７日の休養日を挟んで練習を再開し、１６選手がパス回しやミニゲームなどを行った。

主将の遠藤がついに合流した。２月１１日に左足甲の靱帯（じんたい）を切り長期離脱していたが、本番直前に間に合った。「このチームは長く一緒にプレーしている人たちが多い。主将として監督と一緒につくり上げてきた感覚もある。そういった意味で前の２回より、主将として挑むＷ杯は特別な気持ちにはなる」と改めて実感を込めた。

人生初の手術を受け、患部には人工靱帯を入れる決断も下した。約３カ月間、急ピッチでのリハビリを懸命に続けていたが、くしくも最後のメニューが終わったのはＷ杯代表が発表された今月１５日だったという。

「Ｗ杯にいく前提で準備していた。そういう意味ではタイミングも良かった。ここから新たなスタートだなと」。３カ月超の実戦ブランクはあるものの、Ｗ杯１次リーグ初戦のオランダ戦（６月１５日）に向けたコンディションについて聞かれると「いや、俺は（壮行試合の３１日）アイスランド戦で１００％でやる気持ちでいる」と頼もしく笑い飛ばした。

一方、ともにチームを支えてきた三笘、南野は負傷のため選外となった。「何でこのタイミングなんだろうみたいのは僕（の負傷）も含めて考えたりはした」と無念さをおもんぱかりつつ「薫と拓実の分もプレーしないといけないのは、間違いなく僕ら選手たちに与えられた責任というか使命。（ほかにも）一緒に戦ってきたけど入れなかった選手の思いもしっかりと背負って、Ｗ杯に挑まないといけない」と決意を込めた。