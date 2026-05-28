iPhone20周年となる2027年に登場する可能性のある「iPhone 19 Pro」では、新たなデザインが採用されると報じられています。

リークアカウントのDigital Chat Stationによれば、iPhone 19 Proでは4辺が湾曲したクアッドカーブディスプレイが採用されるとのこと。現在は量産ラインにて、製品の評価テストが行われているそうです。

iPhone 19 Proのカーブディスプレイでは、ベゼルのない外観が実現されると噂されています。ディスプレイには「画面下Face ID」が搭載され、パンチホール型の切り欠きが画面上部に配置される模様。あるいは「切り欠きがまったくない」という情報もあります。

アナリストのジェフ・プー氏は以前、20周年iPhoneの新デザインはまったく新しいモデルとして投入されると報告していました。しかし現在では、これらはiPhone 19 ProとPro Maxに適用されると報告しています。

4辺がカーブしたiPhone 19 Proはかなりかっこいいデザインになりそうですが、カーブディスプレイが傷つかないか、若干気になるところでもあります。

Source: 9to5Mac

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