純烈の弟分グループ・モナキの初の冠番組が、テレビ朝日系「モナキ 純度１００％！」（６月２０日、深夜０・００）として放送されることが２７日、分かった。このほど、メンバーが収録後に会見し、今後も「ＮＧなし」でバラエティーに挑戦することを宣言。「動物戦隊ジュウオウジャー」でジュウオウエレファント役だったケンケン（２９）がバツイチであることを明かすなど、純烈魂を引き継いだ、なんでもあり精神を見せつけた。

４月８日にメジャーデビューしたばかりのモナキが、冠番組をゲットした。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が、関連動画の総再生回数１３億回超の快進撃。勢いそのままに収録後の会見に臨んだ最年長のじん（３９）は「不安なまま始まって不安なまま終わった。モナキは正解が一向に分からない」と苦笑した。

メンバーの素顔に迫る３０分番組で、アンケートをもとに４人を深掘り。大手デベロッパーから異色の転身を遂げたサカイＪｒ．（３７）がＭＶＰだったといい、ケンケンは「普段は妖艶な見た目を生かしたことばかりしているので、みなさまが見たことがないことをやっていたと思う」と説明。じんが「『初日の出』みたいな特殊な技も見せてくれましたし、裸のふんどし踊りも…」と続けると、サカイは「人生でやったことのない自分の技が出てきたので、見てもらいたい気持ち半分、飛ばしてほしい気持ち半分」とぶっちゃけた。

本格バラエティーに初挑戦し、人気次第では第２弾も期待される。プロデューサーで純烈の酒井一圭が「モナキもＮＧなしです。日々勉強やで」とサプライズのメッセージを寄せたように、おヨネ（２８）は「なんでもやる覚悟。北極に行って裸で踊るとかもやるつもりです」と気合十分。魂を引き継ぎ「純烈さんの後を追いかけて紅白に出場できたらうれしいです」と意気込んだ。

ＳＮＳでケンケンが「妻子持ち」と拡散されている件についても言及。質問を受けると「元既婚なんです。そこだけ訂正できたら。隠しているつもりはなかったんですけど」とモナキ結成前に離婚したことを明かした。

じんは、妻子のいるサカイから順の並びで「右から既婚、元既婚、未婚、巨○です。サイズは想像してください」と下ネタをぶっこみ、スタジオは爆笑。サカイが「韻はいらないから」とつっこむなど、純度１００％のモナキ節でなんでもありを印象づけた。