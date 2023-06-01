ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１５０ドル高 ナスダックは小幅安での推移
NY株式27日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均 50612.28（+150.60 +0.30%）
ナスダック 26636.50（-19.68 -0.07%）
CME日経平均先物 65085（大証終比：+65 +0.10%）
欧州株式27日終値
英FT100 10505.01（+13.62 +0.13%）
独DAX 25177.80（-7.09 -0.03%）
仏CAC40 8207.89（+34.78 +0.43%）
米国債利回り
2年債 4.035（+0.003）
10年債 4.483（-0.002）
30年債 5.016（-0.002）
期待インフレ率 2.411（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.987（+0.008）
英 国 4.858（-0.017）
カナダ 3.462（+0.005）
豪 州 4.857（-0.054）
日 本 2.688（-0.025）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.50（-4.39 -4.68%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4485.10（-49.90 -1.10%）
ビットコイン（ドル）
74731.69（-1269.35 -1.67%）
（円建・参考値）
1192万2694円（-202512 -1.67%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50612.28（+150.60 +0.30%）
ナスダック 26636.50（-19.68 -0.07%）
CME日経平均先物 65085（大証終比：+65 +0.10%）
欧州株式27日終値
英FT100 10505.01（+13.62 +0.13%）
独DAX 25177.80（-7.09 -0.03%）
仏CAC40 8207.89（+34.78 +0.43%）
米国債利回り
2年債 4.035（+0.003）
10年債 4.483（-0.002）
30年債 5.016（-0.002）
期待インフレ率 2.411（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.987（+0.008）
英 国 4.858（-0.017）
カナダ 3.462（+0.005）
豪 州 4.857（-0.054）
日 本 2.688（-0.025）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.50（-4.39 -4.68%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4485.10（-49.90 -1.10%）
ビットコイン（ドル）
74731.69（-1269.35 -1.67%）
（円建・参考値）
1192万2694円（-202512 -1.67%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ