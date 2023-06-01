NY株式27日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均　　　50612.28（+150.60　+0.30%）
ナスダック　　　26636.50（-19.68　-0.07%）
CME日経平均先物　65085（大証終比：+65　+0.10%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10505.01（+13.62　+0.13%）
独DAX　 25177.80（-7.09　-0.03%）
仏CAC40　 8207.89（+34.78　+0.43%）

米国債利回り
2年債　 　4.035（+0.003）
10年債　 　4.483（-0.002）
30年債　 　5.016（-0.002）
期待インフレ率　 　2.411（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.987（+0.008）
英　国　　4.858（-0.017）
カナダ　　3.462（+0.005）
豪　州　　4.857（-0.054）
日　本　　2.688（-0.025）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.50（-4.39　-4.68%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4485.10（-49.90　-1.10%）

ビットコイン（ドル）
74731.69（-1269.35　-1.67%）
（円建・参考値）
1192万2694円（-202512　-1.67%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ