【「A列車で行こう 9 Evolution」無料体験版】 5月28日0時配信

アートディンクは、Nintendo Switch 2用都市開発鉄道シミュレーション「A列車で行こう 9 Evolution」の無料体験版を5月28日0時より配信する。「A列車で行こう 9 Evolution」は6月4日に発売される。

体験版では、「チュートリアル」マップを最後までプレイ可能。線路の敷き方や、資材の運び方、ゲームのコツなど、A9の遊び方の基本を一つ一つ学べる。なお、体験版のセーブデータは、製品版には引き継ぐことはできない。

「A列車で行こう 9 Evolution」無料体験版

配信開始日時：5月28日（木）0時

配信場所 ：Nintendo Store

□「A列車で行こう 9 Evolution」のページ

※体験版には、実在車両は収録されていません。

※体験版のセーブデータは、製品版には引継ぎできません。

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