【Days of Play】 セール期間：5月27日～6月10日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心としたキャンペーン「Days of Play」を開催している。期間は6月10日まで。

毎年恒例の大型キャンペーン「Days of Play」の一環として、PS Storeにて各種タイトルのセールが開始された。セール対象の商品としては2月に発売された「ドラクエ7」のリメイク作「ドラゴンクエストVII Reimagined」が25%オフの6,583で販売中。

また、同じく2月発売のシリーズ最新作「BIOHAZARD requiem」は20%オフ。アクションアドベンチャー「Ghost of Yotei」や、アクションRPG「仁王３」といったタイトルがセールになる。これらタイトルはコンテンツがセットになったエディションもセールの対象となっており、多数の作品をセール価格で購入できる。

セール対象タイトル（一部）

セール期間：6月10日まで



ドラゴンクエストVII Reimagined

価格：8,778円→6,583円（25%オフ）

・ストアページ

BIOHAZARD requiem

価格：8,990円→7,192円（20%オフ）

・ストアページ

Ghost of Yotei

価格：8,980円→6,375円（29%オフ）

・ストアページ

仁王３

価格：9,680円→6,872円（29%オフ）

・ストアページ

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