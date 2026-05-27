J1清水MF宇野禅斗の独移籍を海外報道

サッカーJ1清水エスパルスの22歳MF宇野禅斗の海外挑戦が秒読み段階に入っているようだ。ドイツ1部ブンデスリーガの古豪ボルシアMGとの契約合意を海外記者が報道。ネット上のファンからは「マジで良かった」「決まったんか！」といった驚きの声が続々と上がり、話題を呼んでいる。

英衛星放送「スカイ・スポーツ」のフロリアン・プレッテンベルク記者は自身のXで「ゼント・ウノ、ボルシア・メンヒェングラートバッハへ移籍決定」と投稿。「22歳ミッドフィルダーの移籍が決定しました。移籍はもはや危ぶまれる状況ではない」と伝えている。

宇野は24日に行われたJ1百年構想リーグ第18節G大阪戦で負傷交代となったが、同記者は「昨日の試合での怪我は深刻ではなく、約1か月の離脱になる見込みだ。その後メディカルチェックを受ける予定」と報道。「移籍金は50万ユーロ（約9200万円）。契約期間は2030年まで。ボルシア・メンヒェングラートバッハにとっては大きなスクープだ」と結んでいる。

豊富な運動量やボール奪取力を武器に、昨年夏に開催された東アジアE-1サッカー選手権では日本代表デビューも果たしているダイナモの欧州移籍報道に、X上のファンも反応している。

「ほんと？ほんと？？ちゃんと契約できる？？」

「怪我が全治1ヶ月なら、ドイツでの開幕には間に合うのかな」

「最後のメディカルも無事通りますように マジで良かった」

「ドイツの地で活躍できる事を願います」

「いつか日本代表にも選ばれてくれ！」

「移籍には問題ないようで禅斗にとってはなにより」

「そうであれば朗報 週末に最後の挨拶ができるといいねえ」

「4年後が楽しみ」

「宇野禅斗決まったんか！」

青森山田高出身の宇野は、2022年に町田でプロキャリアをスタートさせると、2年後に清水へ育成型期限付き移籍で加入。昨季から完全移籍に切り替わった。今年からキャプテンに就任すると、明治安田J1百年構想リーグでは、17試合に出場し1ゴールをあげている。



（THE ANSWER編集部）