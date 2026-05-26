役員報酬額 歴代最高の134億円「セブン＆アイHD」デピント元取締役
（株）セブン＆アイホールディングスのジョセフ・マイケル・デピント元取締役（2025年3月9日辞任）の2026年2月期の役員報酬額が、134億1,700万円と、過去最高額となった。5月20日に公表された有価証券報告書で判明した。
2010年3月期から報酬額1億円以上の役員を有価証券報告書に開示が義務付けられた。今までの最高額は、ソフトバンクグループ（株）のニケシュ・アローラ元副社長が2017年3月期に受け取った報酬額の103億4,600万円だった。
ジョセフ・マイケル・デピント元取締役の報酬額は、ニケシュ・アローラ元副社長の報酬額を30億7,100万円上回った。
ジョセフ・マイケル・デピント元取締役は、2016年2月期より11年連続で報酬額1億円以上として個別開示されていた。2026年2月期の報酬内訳は、セブン＆アイHDからの報酬額は1百万円であった。しかし、連結子会社の7-Eleven.Inc.から固定報酬2億9,100万円、賞与9,900万円、長期インセンティブ26億5,600万円のほか、同社のDirector ＆ CEOから退任する際のセベランスペイ（退職手当）として103億6,800万円を受け取った。
【参考】（株）セブン＆アイ・ホールディングス （2026年2月28日現在)
従業員数:866名、平均年齢:45.1歳、平均勤続年数：17.5年
平均年間給与：855万415円（2025年2月28日現在 832万143円）