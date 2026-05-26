シーズン中のプロ野球界に衝撃が走った――。5月26日、読売ジャイアンツの阿部慎之助監督（47）が、18歳の長女に対する暴行容疑で現行犯逮捕されたことを受け、辞任したのだ。

報道各社によると、25日19時頃、阿部氏の長女から児童相談所に「父親から暴行を受けた」との相談があり、児童相談所が警察に110番通報。阿部氏は東京・渋谷区の自宅で、長女と15歳の次女が喧嘩しているところを仲裁に入るも、長女に言い返されたことに腹を立て、暴行を加えた疑いが持たれている。

長女に怪我はなく、阿部氏は容疑を認め、26日0時頃に釈放された。そのほか、長女は喧嘩や通報したことを反省していると話していることや、「ChatGPT」の回答を受けて児童相談所に連絡していたことが報じられた。

そして、26日朝に阿部氏は球団に辞任を申し入れ、その後の記者会見で騒動を謝罪した上で、長女について「高校3年生という年頃な子ですので、どうか皆さま、あたたかく見守っていただければ幸いです」とコメント。さらに、代理人によって、長女の手紙が読み上げられたのだが、これによると、一部報道にあった阿部氏による「殴る、蹴る」といった暴行はなかったという。

また、阿部氏との大がかりな喧嘩は今回が初めてのことで、ChatGPTに相談した結果、「匿名で相談できる児童相談所がある」との回答が寄せられ、実際に「どうすればいいかわからない」と相談。ただ、「どうすればいいか」という相談の意向が聞かれることはなく、相談所が警察に通報したという。阿部氏とはすでに「仲直り」したというものの、思わぬ結果となってしまったことを受けて、手紙にはこんな悲痛な思いも記されていた。

「警察が来て一番驚いているのは私自身です。父が目前で連行される姿をみて、私は泣き崩れてしまいました」

シーズン中に監督が退任するのは球団史上初だという。選手や球団関係者に多大な影響が及ぶことは必至だが、今回の騒動をめぐって“場外”でとばっちり受けたのが、’24年まで活動していた大人気HIPHOPクルー「BAD HOP」元メンバーで、現在はソロで活動するVingo（ヴィンゴ/30）だ。

「BAD HOPは’24年2月に巨人の本拠地・東京ドームで開催されたツアーファイナルをもって解散。’14年の結成以来、日本のHIPHOPシーンを牽引し、絶大な人気を誇っていました。Vingoさんをはじめ、T-Pablowさん（30）と双子のYZERRさん （30）など8人で構成されるクルーですが、実はVingoさんの本名が阿部氏と全く同じ『阿部慎之助』なんですよ。もっとも、胸や肩、腕、額までタトゥーびっちりのVingoさんと阿部氏では印象が全く異なりますが」（WEBメディア記者）

阿部氏の逮捕が報じられた直後、Xでは同姓同名であることから、“Vingoのことかと思った”といった声がちらほら……。実際、Vingoの元にも同様の反応が寄せられていたようで、Vingoは26日午前1時過ぎの投稿で、阿部氏逮捕のネットニュースのスクショを添えて、こう綴った。

《俺本名阿部慎之助なんだけど巨人の阿部慎之助の逮捕で俺にめちゃめちゃ連絡くるのやめてほしい》

おそらくVingoの仲間による“悪ノリ”かとは思われるが、投稿に対して、ユーザーからはこんな笑いが起こっていた。

《そう言えばVingo一字一句一緒やったなぁ…初めて知ったときマジかよって思った記憶があるな》

《とばっちり受けてて可哀想》

《いや、俺ほんまにvingoが逮捕されたと思ったわ》

《ネタツイかと思ったらガチなんやこれびっくり》