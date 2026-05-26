ツバキ・ナカシマ<6464.T>がストップ高の水準となる４１９円に買われ、年初来高値を更新。その後同水準でカイ気配となっている。同社は精密スチールボールやセラミックボールを手掛ける機械部品メーカーで、半導体製造装置や工作機械など幅広い分野に製品を供給する。５月１３日発表の２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算は、売上高が前年同期比２．７％減の１７７億８４００万円で、最終損益が３億８００万円の黒字（前年同期は５億５８００万円の赤字）。あわせて米国のアーウィン工場の閉鎖決定を公表し、生産拠点の再編を加速させている。直近で機械セクターでは直動案内機器の日本トムソン<6480.T>が上値指向を強めていた一方、ツバキナカは３００円台の低位でのもみ合いを続けていた。こうしたなか、２６日に「Ｖａｅｌｉｓ」の名による海外からとみられる英文でのＳＮＳ投稿が市場参加者の話題に上がった。ヒューマノイドロボットに向けた部品で、ツバキナカが世界的に主要なサプライヤーである、などと指摘した内容で、このＡＩ翻訳の表現が個人投資家に伝わった。海外投資家の資金流入期待が膨らみ、ツバキナカへの買い意欲を高める格好となったようだ。



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出所：MINKABU PRESS