【かっぱ寿司】久屋大通店オープン記念!特別価格の『みなみ鮪 中とろ』110円、『大えび天包み』140円など販売!
かっぱ寿司は、2026年6月3日の「かっぱ寿司 久屋大通店」グランドオープンを記念し、『かっぱ寿司 久屋大通店グランドオープン記念商品』を、久屋大通店限定で販売する。
また、公式アプリで「かっぱ寿司 久屋大通店」をお気に入り登録した人に、店内飲食限定200円(税込)OFFクーポンを配信する。
【特別価格で販売する『みなみ鮪 中とろ』などの画像はこちら】〈久屋大通店グランドオープン記念商品 概要〉
『みなみ鮪中とろ』と、店内で香ばしく塩炙りにした『みなみ鮪中とろ塩炙り』、人気の『大えび天包みマヨ』と『大えび天包み』を期間限定の特別価格で販売する。
◆『みなみ鮪 中とろ』
一貫 100円(税込110円)
◆『みなみ鮪 中とろ塩炙り』
一貫 128円(税込140円)
◆『大えび天包み』
一貫 128円(税込140円)
◆『大えび天包みマヨ』
一貫 128円(税込140円)
販売店舗:かっぱ寿司 久屋大通店
販売期間:2026年6月3日〜6月21日 予定
【特別価格で販売する『みなみ鮪 中とろ』などの画像はこちら】〈公式アプリでクーポンを配信〉
さらに、かっぱ寿司公式アプリをダウンロード&会員登録し、6月2日までに「かっぱ寿司 久屋大通店」をお気に入り登録すると、6月3日から6月16日まで、会計毎に何度でも利用できる“店内飲食限定200円(税込)OFFクーポン”をプレゼント配信する。
※他のクーポンとの併用は不可。
※店内飲食のみ利用可。持ち帰り、デリバリー、食べ放題には利用できない。
※1組につき、2,000円(税込)以上の会計時に利用できる。
※配信期間中、会計毎に何度でも利用できる。
所在地:愛知県名古屋市中区錦3-6-15たての街ビル2階
アクセス:地下鉄東山･名城線栄駅、桜通線･名城線久屋大通駅、名鉄瀬戸線栄町駅 徒歩3分
客席数:128席(テーブル席 118席、カウンター席 10席)
営業時間:平日10:30〜23:00、土･日･祝10:00〜23:00(予定)
※6/3〜6/9は11:00〜21:00までの営業となる。
最終入店時間:閉店時間30分前
定休日:年中無休