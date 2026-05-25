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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【Google版クロードコード】無料で使えるAIエージェント「Antigravity 2.0」完全ガイド｜概要・インストール方法・使い方・活用事例までやさしく解説！」を公開した。動画では、Googleが新たにリリースしたAIコーディングエージェント「Antigravity 2.0」の概要から導入手順、具体的な活用事例までを分かりやすく解説している。プログラミングの知識がなくても、チャットの指示だけでWebサイト構築などの高度な作業を自動化できる最新ツールの全貌に迫る。



動画の冒頭で、「Antigravity 2.0」は複数のAIエージェントをまとめて動かす「『司令塔』のような役割」を持つデスクトップアプリだと紹介。OpenAIのCodexなどに対抗するツールとして、開発から自動化までを効率良く進められる点が優れているという。Googleアカウントがあれば基本無料で利用でき、ターミナルで動作する軽量なCLI版も同時にリリースされたことが明かされた。



具体的なインストール手順についても詳しく解説されている。公式サイトからインストーラーを取得し、画面の指示に従ってテーマカラーや拡張機能を選択するだけで導入可能だ。初期設定時には「ユーザーのデータを収集していいかどうか」の確認画面が表示されるため、データを共有したくない場合はチェックを外すといった注意点も共有された。



実践的な使い方として、チャットフォームを用いた作業手順を実演。「作業用のフォルダを指定」し、「Gemini 3.5 Flash」や「Claude Opus 4.6」などのモデルを選択して「柴犬の画像を作って」と依頼すると、フォルダに画像が自動納品される様子が収められている。さらに、UIデザインツールのプラグイン「StitchMCP」を連携させ、「コーヒー豆を販売するWebサイトのトップページ」の作成を指示すると、高品質なサイトが即座に生成されるプロセスも披露された。特定のタスクを自動で実行するスケジュール機能も備えており、その汎用性の高さが伺える。



Antigravity 2.0は現在は日本語UI未対応などの制限もあるが、Googleは利用上限の引き上げなど積極的な改良を続けており、さらなる機能の拡張が期待される。日常の煩雑な作業から本格的なWeb開発までをAIに委ねることで、個人の生産性を飛躍的に高める強力な武器となりそうだ。