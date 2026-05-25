具はレンチン4分！ごろっと生トマト＆豚キムチの旨みがたまらん『トマ豚キムチあえ麺』

生トマトをたっぷり使った、さっぱり×ピリ辛のあえ麺。レンジで具を作れるから、暑い日や食欲がない日にもぴったりです。豚ひき肉とキムチのうまみが麺にしっかりからみ、食べごたえも十分。ごろっとトマトのフレッシュ感がたまりません♪

『トマト豚キムチあえ麺』のレシピ

材料（2人分）

中華生麺……2玉（約220g）

豚ひき肉……150g

トマト……2個（約300g）

白菜キムチ……120g

〈A〉

みりん……大さじ2

しょうゆ……大さじ1と1/2

片栗粉……小さじ1/2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

トマトはへたを取り、8等分のくし形に切る。キムチは幅2cmに切る。

（2）具を作る

口径約20cmの耐熱のボールに〈A〉を合わせ、豚ひき肉、キムチを加えてざっくりと混ぜ、中央をへこませる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で4分加熱する。すぐにトマトを加え、ひき肉をほぐしながら混ぜる。

（3）麺をゆでて、仕上げる

鍋にたっぷりの湯を沸かし、中華麺を入れて袋の表示時間どおりにゆでる。湯をきって器に盛り、（2）をのせる。全体をあえていただく。

ごろっとトマトのさっぱり感で、夏の定番にしたくなるおいしさ。食欲がない日でも、つるっと食べやすいですよ。

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）