伊藤園、氷と液体が混ざり合った「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」発売 - 身体を内側から冷やし暑さ対策
伊藤園は5月25日、「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」(希望小売価格216円)を全国で発売した。
「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」(希望小売価格216円)
近年、記録的な猛暑の影響により、暑さ対策は個人のみならず、職場や屋外活動の現場においても重要な社会課題となっている。2025年6月からは職場での熱中症対策が義務化されており、飲料による暑さへの対策に関心が高まっている。
そこで同社は、「飲める氷」とも呼ばれる細かい氷の粒と液体が混ざり合った「アイス スラリー」に着目。茶系飲料では初となる、凍らせて飲むことで身体を内側から冷やす商品を発売した。
同商品は「健康ミネラルむぎ茶」ならではの香ばしいおいしさと、カフェインゼロ、汗で失われがちなミネラルを含む特長はそのままに、暑さ対策に適したパウチ飲料。スパウト付きパウチ容器を採用することで、屋外やスポーツシーンでも衛生的かつ手軽に飲用できるほか、握りやすく開けやすい誤飲防止キャップにより安全性にも配慮しているため、幼児から高齢者まで安心して飲むことができる。
「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」(希望小売価格216円)
近年、記録的な猛暑の影響により、暑さ対策は個人のみならず、職場や屋外活動の現場においても重要な社会課題となっている。2025年6月からは職場での熱中症対策が義務化されており、飲料による暑さへの対策に関心が高まっている。
同商品は「健康ミネラルむぎ茶」ならではの香ばしいおいしさと、カフェインゼロ、汗で失われがちなミネラルを含む特長はそのままに、暑さ対策に適したパウチ飲料。スパウト付きパウチ容器を採用することで、屋外やスポーツシーンでも衛生的かつ手軽に飲用できるほか、握りやすく開けやすい誤飲防止キャップにより安全性にも配慮しているため、幼児から高齢者まで安心して飲むことができる。