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「全国の病院でかなりの割合でやられている」医師が明かすカルテ共有。LINEに依存する医療現場のこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【暴露】 病院でLINEが使われまくる「意外な理由」と医療現場のリアル。」と題した動画を公開した。動画では、看護師が患者のカルテ画像をSNSに投稿したニュースをきっかけに、医療現場におけるSNSやLINEの利用実態について、医師の視点からリアルな現状と問題提起を語っている。



動画冒頭、個人情報保護が厳しく問われる現代において、カルテ画像が流出したニュースについて触れたひかつ先生は、不特定多数が見るSNSへの投稿は「まずダメ」と一蹴。その上で、公開範囲が限定されたグループ、すなわちLINEのようなツールで共有された可能性を指摘した。驚くべきことに、医療現場における患者情報のLINE共有については「全国の病院でかなりの割合でやられている」と実態を暴露した。



なぜ医療現場でLINEが多用されるのか。ひかつ先生は、休日に後輩が診た患者のCT画像や採血結果を共有し、遠隔から迅速に指示を出すケースを例示。患者にとっても「スピーディに対応してもらえる」というメリットがある一方で、個人情報の観点からは「良くはない」と懸念を示した。また、今回の流出事件については、医療従事者ではない友人に面白半分で送信し、そこから拡散されたのではないかと推測。「医者同士だったら絶対やらない」と、危機管理能力の欠如を指摘している。



さらに、ChatworkやSlackなどの業務用チャットツールが普及しない背景として、医療従事者に「デジタルに弱い人が多い」という現状を挙げ、結果的に使い慣れたLINEに依存してしまっている構造的な問題を明らかにした。



最後にひかつ先生は、便利なツールが普及した現代だからこそ、使い方を誤れば大きな問題につながると警鐘を鳴らし、「LINEで患者情報のやり取りをすることはあり得る」と、医療現場が抱えるジレンマを指摘して動画を締めくくった。