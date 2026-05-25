水道水が茶色く濁っていることをFacebookへ投稿した女性が虚偽報告で逮捕・投獄されてしまう事件発生、実際に水は飲用不可能だったと市が認める

水道水が茶色く濁っていることをFacebookへ投稿した女性が虚偽報告で逮捕・投獄されてしまう事件発生、実際に水は飲用不可能だったと市が認める