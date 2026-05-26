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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「『こんなのありかよ…！』初来日で日本の焼き鳥を食べた外国人が驚愕！」を公開した。動画では、Jukiaが初来日したカナダ人男性2人を東京観光とローカルな居酒屋へ案内し、日本の焼き鳥の美味しさに「犯罪級の美味しさだ」と絶賛する姿が収められている。



動画の冒頭、空港でJukiaに声をかけられたのは、カナダのケベック州で消防士をしている男性2人。日本のアニメが大好きで、カナダ国外への旅行は今回が初めてだという。車中でのインタビューでは、日本で楽しみにしていることを問われ、「迷子になることかな」「探検したい」と、あえてノープランで異国の地を楽しむ気満々の様子を見せた。



渋谷に到着した一行は、スクランブル交差点を見下ろせる隠れ家的なカフェへ足を運んだ。大量の人が行き交う光景に圧倒されながらも、日本の兜をかぶって記念撮影を満喫する。その後、一行はローカルな居酒屋へ移動し、「おまかせ」で焼き鳥の5種盛りなどを注文。「いただきます」と手を合わせて最初のネギマを頬張ると、「超美味しいね！」と満面の笑みを浮かべた。さらに、つくねやアスパラ巻き、チキン南蛮など次々と運ばれてくる日本の味に、「犯罪級の美味しさだよ！」「違法かもね！」「警察呼ばなきゃ！」と目を丸くしてユーモアたっぷりにリアクションし、日本の食文化を存分に堪能した。



何が出てくるか分からない「おまかせ」のスタイルについても柔軟に受け入れ、未知の体験を心から面白がる彼らの好奇心旺盛な人柄が伝わってくる。



動画の終盤、Jukiaからアニメのフィギュアやミニカーのサプライズプレゼントを受け取ると、2人は大喜びで感謝を伝えた。初来日の緊張を感じさせないほどフランクに交流するJukiaとカナダ人男性たちの温かいやりとりは、見る者をほっこりとした気持ちにさせてくれる。



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