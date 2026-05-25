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「意外と知らない」疲れの放置は命に関わる？過労が引き起こす突然死やうつ病などの危険なサイン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が「疲れ過ぎると人は壊れる」と題した動画を公開した。精神科医や公認心理師などの専門家が監修する本動画では、疲れを放置することで引き起こされる心身への危険な影響と、そのメカニズムについて詳しく解説している。



動画はまず、「疲れとは休まなくてはならない心と体のアラームである」と定義する。身体や脳の神経を使いすぎると、細胞を壊してしまう「活性酸素」という物質が増加し、細胞の修復が追いつかなくなる。その結果、脳に信号が送られて「疲労」として感知されるという。



さらに動画では、この疲れを無視し続けると起こる「危険な5つのこと」を紹介している。1つ目は「突然死」である。疲れの蓄積によって血管の老化が早まり、脳出血や心筋梗塞などを引き起こす過労死のリスクが高まる。2つ目は「事故・事件」だ。疲労によって脳の働きが低下し、判断ミスから重大な事故を誘発しやすくなる。



3つ目には「不眠症」を挙げている。過度な疲労は脳を覚醒状態にさせ、十分な睡眠がとれなくなる悪循環を生む。日本人の睡眠時間は世界の睡眠時間よりも約1時間ほど少ないと言われている。4つ目は「うつ病」である。神経細胞が活性酸素によって破壊され、修復されないことが発症の一因とも考えられており、休んでも2週間以上疲れが取れない場合は注意が必要だと警告する。5つ目は、うつ状態から衝動的に命を絶ってしまう「自殺（過労自殺）」であり、長時間労働に加えて職場のハラスメントなども大きく影響していると説明した。



動画の終盤では、バブル期にあったような「休まず働く」という風潮が、現代でも完全に消え去ったわけではないと指摘する。周囲が頑張っているからと無理を重ねるのではなく、「自分の健康は自分で守るしかない」と強調し、日々の疲れを自らの責任でしっかりと解消していくことの重要性を伝えている。