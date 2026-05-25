◆大学アメフト招待試合▽第７６回長浜ひょうたんボウル 関大２０―１７立命大（２４日、滋賀・平和堂ＨＡＴＯスタジアム）

関大が立命大との接戦を制した。甲子園ボウル２連覇中の王者撃破の一翼を担ったのが、異色の経歴を持つ“オールドルーキー”のＴＥ勅使河原巧（１年）だ。第１Ｑに先制のタッチダウン（ＴＤ）を奪い「前がきれいにブロックしてくれた。チームで取れたＴＤだった」と白い歯を見せた。

米国人の父を持つ２２歳は小学時代に約２年間、日本で生活。米国の大学を１年で中退してフォトグラファーをしていたが、母・博子さん（４９）に「大学は卒業してほしい」と言われ、２４年秋に再来日。昨秋に関大のＡＯ試験に合格するまでの浪人時代は社会人のＸリーグでプレーしていた。

ハンドボールで１８歳以下の米国代表歴があり「ハンドボール日本代表になることも日本に来た理由の一つ」と二刀流にも自信を見せる。「自分のプレーで周りを引き上げていきたい」。超がつく個性派が、カイザーズの躍進を支えていく。（吉村 達）