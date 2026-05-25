本日5月25日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人に一番お金を使っているモノを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「街行く人の未解決案件を解決してみた件」を予定している。

「街行く人に一番お金を使っているモノを聞いてみた件」は、最近一番お金を使ったものについて様々な方々にインタビュー。免許の教習や美容整形、こだわりのファッションなどにお金を使う人が多い中、娘の成人式のために大金を使ったお父さんも。ボディーメイクにお金をかける女性が一番お金を使っているものは意外にも…？お金をかけて服だけでなくリュックや小物まで迷彩柄で揃えていた男性、その理由とは？さらに村上の後輩アイドルも登場!?

「全国のご当地問題を調査した件」では、日本一アレな人が多いという秋田県や、何もない場所に謎過ぎる看板が設置されている京都府など、全国から寄せられた様々な話題を調査。新潟県からは名産品の「栃尾の油揚げ」をアピールするためにある変わったものを作っちゃった人々が登場。その衝撃的なまでのこだわりっぷりとは？

「街行く人の未解決案件を解決してみた件」では、古そうなビンには骨董品的な価値があるのかどうか鑑定してほしい男性や、引っ越した先の古民家に巨大なハチの巣があって困っているという男性など、なかなか解決できずモヤモヤしてしまっている案件について“夜ふかし流”解決を目指す。「帰国子女風のメイクをしてほしい」という女性にはプロのメイクさんがお望み通りのメイクを実施。その変貌ぶりを見たマツコは自らトータルコーディネートに乗り出す!?