フィリピンの首都マニラで、最重要の都市鉄道「MRT-3号線」の運営・保守権をめぐり、国内外から74社もの企業が殺到する異例の事態が起きている。慢性的な大渋滞が社会問題化するマニラにおいて、まさに市民の「生命線」とも言える巨大利権だ。しかし、この狂騒の背景には、同国が直面するもう一つの深刻な現実がある。公的債務残高が20年ぶりの高水準に達し、これまでの「政府主導のインフラ大投資」が限界を迎えているのだ。国家財政の崖っぷちで、フィリピン政府が民間資金を呼び込む官民連携（PPP）へと舵を切るなか、この大争奪戦はアジア全体のインフラビジネスの未来を占う試金石となる。現地からの最新レポートをお届けする。

巨大PPPプロジェクトの始動と市場の熱狂

フィリピンの交通インフラが、いま大きな転換期を迎えています。その象徴が、マニラ首都圏の最重要幹線であるMRT-3号線の運営・保守（O&M）を担う、新たなパートナー選定プロセスの進展です。同国運輸省が進めるこの官民パートナーシップ（PPP）プロジェクトに対し、国内外から74社もの企業が関心を示したというニュースは、フィリピンのインフラ市場が持つ高いポテンシャルと熱度を世界に印象付けました。

MRT-3号線は、マニラ首都圏を南北に貫くエドサ（EDSA）通りの中心部を走る、文字通り地域の「大動脈」です。ケソン市のノース・アベニューからパサイ市のタフト・アベニューまでの約16.9キロメートルを結ぶこの路線は、マカティやオルティガスといった経済の中枢、さらには巨大ショッピングモール群を繋いでいます。慢性的な大渋滞が深刻な社会問題となっているエドサ通りにおいて、定時性を確保できる唯一の軌道交通である同路線は、毎日数十万人の市民にとっての「生命線」となっています。

現在の運営契約が満了するのを前に、政府は民間企業の資金と知見を導入することで、サービスの劇的な改善と効率化を目指しています。次期プロジェクトに74社が関心を示した事実は、単なる運営権にとどまらない将来的な収益性や、駅周辺の商業開発・広告事業を含めた付加価値に対し、国内外の巨大資本が強い期待を寄せている事実に裏付けられています。

このMRT-3号線の動きは、フィリピン政府が進める広範なインフラ政策の縮図でもあります。アジア開発銀行（ADB）は、フィリピンが都市化と経済成長に伴うインフラ不足を解消するためには、PPPを最大限に活用すべきだとの提言を行っています。

その背景にあるのは、同国の厳しい財政状況です。

公的債務残高（2026年3月末時点）: 18兆4900億ペソ

対GDP比: 65.2％（20年ぶりの高水準）

前政権の「Build Build Build」から現マルコス政権の「Build Better More」へと続く大規模なインフラ投資は、国の成長を支える一方で、政府予算や借入だけに頼るモデルの限界を露呈させました。

ADBは、PPPを通じて民間資金を呼び込むことが、公的債務への依存を抑制しつつ、国民にとって費用対効果の高い事業を実現する合理的な手段であると指摘しています。現在、フィリピンPPPセンターが抱える案件は250件、総額3兆1300億ペソに上り、そのうち鉄道分野が約2兆ペソと過半数のシェアを占めています。MRT-3号線の民営化（O&M移管）は、まさにこの巨大なパイプラインを象徴するプロジェクトと言えます。

量から質へ…インフラ政策のパラダイムシフト

しかし、今後の課題は単に多くのプロジェクトを立ち上げることではありません。ADBが強調するように、重要なのは「着実な完成と持続可能な運営」です。ADBがフィリピンで支援する70億ドル超の交通ポートフォリオには、南北通勤鉄道やラグナ湖岸道路網など、地域の経済地図を塗り替える巨大プロジェクトが含まれています。これらは完成・稼働して初めて国民の利便性向上につながり、経済的なリターンを生み出します。

フィリピンが直面する課題は、アジア太平洋地域全体が直面する課題でもあります。2025年以降、交通インフラへの投資需要は急速に拡大すると予測されており、エネルギー転換や気候変動への対応も含めれば、その必要額は天文学的な規模に達します。この莫大な需要を満たすには、国際開発金融機関による初期リスクの吸収や技術支援だけでなく、フィリピン政府自らによる税制改革やガバナンス（統治能力）の改善、そして何より、民間企業が安心して長期投資を行える「透明性の高い選定プロセス」の構築が不可欠です。

MRT-3号線のパートナー選定に74社もの企業が関心を示した事実は、フィリピン市場への期待の現れであると同時に、政府に対する「公正・透明な審査」を求めるプレッシャーでもあります。単に老朽化した設備を更新するにとどまらず、利用者の利便性を飛躍的に高め、持続可能な運営モデルを提示できるパートナーを選出できるか。その成否は、今後のフィリピンにおけるインフラ整備のあり方を占う重要な試金石となるでしょう。

インフラ政策が「建設の拡大」から「資金と運営の持続性」へと舵を切る中、同プロジェクトの成功はマニラ首都圏の渋滞を緩和し、市民の日常を一新する可能性を秘めています。エドサ通りの風景が変わり、世界基準の安全性と効率性が実現されたとき、フィリピンは真の意味での「持続可能な経済成長」を実現することになるでしょう。