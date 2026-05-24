NCT WISHがNHK『Venue101』で生パフォーマンス！ジェヒがサムギョプサルの実演調理も披露しXトレンド入りも

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NCT WISHが5月23日に放送されたNHK「Venue101」に出演した。

■「Ode to Love」生パフォーマンスやサムギョプサル作りも披露！

番組内では5月20日公開のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート「Top Albums Sales」で1位を獲得した、NCT WISHの最新アルバムのタイトル曲「Ode to Love」を生パフォーマンスした。

トークでは、メンバーのSIONが考案し世界的に大きなバズを起こしているサビの「トゥトゥルトゥー」のメロディに合わせ唇に手を添える振り付け「duruduholic」が見どころだと紹介され、それに合わせて振り付けも番組用に特別アレンジがされ、メンバーのキュートな表情が視聴者を魅了した。

また、番組のトーク企画「Menu101」でメンバーのジェヒがサムギョプサルの実演調理を披露し、Xの日本のトレンドに「サムギョプサル」がランクインするほどの盛り上がりを見せた。

最新アルバムに続き、7月15日には90年代を代表するTRFの名曲「BOY MEETS GIRL」のリメイクを含む日本オリジナル両A面シングル「YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL」の発売を予定しており、「平成リバイバル」をテーマに活動することが決定。今後の彼らにも注目だ。

■リリース情報

2026.07.15 ON SALE

Single「YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL」

https://NCT-WISH.lnk.to/YID_BMG

2026.04.25 ON SALE

ALBUM『Ode to Love』

※韓国発売日 2026年4月20日

https://NCT-WISH.lnk.to/OdetoLove

■【動画】「Ode to Love」MV

■【動画】「Ode to Love」Dance Practice

■関連リンク

NCT WISH OFFICIAL SITE

https://nctzenwish-japan.smtown-fc.jp/