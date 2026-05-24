戦国大名の松永久秀はどんな武将だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「秀吉と同じく百姓の生まれながら、将軍と同格の身分にまで大出世した。さまざまな悪い噂があるが、近年の研究で覆されている」という――。

■秀吉の窮地を救った「松永久秀の謀反」

柴田勝家（山口馬木也）が総大将を務める軍勢に参加しながら、作戦をめぐって勝家と対立すると、羽柴秀吉（池松壮亮）は、織田信長（小栗旬）の許可がないまま勝手に退却してしまった。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第19回「過去からの刺客」（5月17日放送）。

これに信長が激怒し、秀吉に死罪を宣告する。だが、いくら信長が苛烈な性格だったとしても、北近江（滋賀県北部）の統治をまかせたいまや重臣の秀吉に、簡単に死罪など言い渡すはずもない。太田牛一の『信長公記』にも〈羽柴秀吉は柴田勝家と意見が合わず、許可も得ずに陣を解いて、引き揚げてしまった。信長は、けしからぬことと激怒した。秀吉は進退に窮した〉（中川太古訳、以下同）と書かれているだけである。

だが、ともかく、「豊臣兄弟！」では信長の怒りはまったく収まらず、第20回「本物の平蜘蛛」（5月24日放送）では、秀吉の命はまさに風前の灯火になってしまう。

これは天正5年（1577）8月のできごとだが、同じ月にある武将が信長に謀反を企て、結果として秀吉が許されたという点は、史実との整合性がとれている。

■唯一無二の名器「平蜘蛛」

信長に背いた武将とは、そのとき石山本願寺に対峙して築かれた天王寺の砦に、信長の命で城番として入っていた松永久秀（竹中直人）と久通の父子だった。第19回では、秀吉と弟の小一郎（仲野太賀）は、まさに自分の命を賭けて久秀との交渉に挑む。そして、兄弟が信長からの条件として突きつけたのは、「平蜘蛛を差し出せば、謀反は不問に付す」というものだった。

「平蜘蛛」とは、久秀が所有していた茶釜「古天明平蜘蛛」のことで、その名は這いつくばって歩く体長8〜10ミリ程度の平たい「ヒラタクモ」に由来するという。要は、かなり平たい形をしていたらしい。この茶釜は、信長が所望しながら手に入れられなかったことでその名がよく知られ、さまざまな伝説が生まれている。

結論を先にいえば、久秀が滅ぼされた際に平蜘蛛も失われたとされるが（『山上宗二記』）、砕けた破片を継いで再生された平蜘蛛が、天正8年（1580）閏3月13日の茶会で使われた、という記録もあるという（『天王寺屋津田宗及茶湯日記他会記』）。

「芳年武者无類」平蜘蛛を割る松永久秀。月岡芳年画（写真＝ブレイズマン／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

さて、久秀の名は平蜘蛛の伝説とともにあるが、久秀という武将のスゴさや魅力は、平蜘蛛と切り離してこそ見えてくる。だが、それは追って述べるとして、最初に平蜘蛛伝説について簡単に触れておきたい。

■「戦国最悪のろくでもない男」は本当か

久秀の首も平蜘蛛も、火薬で砕け散ったと記されているのは、元和年間（1615〜24）に成立した『老人雑話』で、この話が茶の湯に命をかけた逸話として、享和4年（1804）に刊行された『茶窓聞話』に再掲された。

また、その後に流行した浮世絵では、平蜘蛛を打ち割って切腹する久秀の姿が描かれるようになった。こうした「伝説」の延長として、久秀が自分自身を平蜘蛛とともに火薬で吹き飛ばしたという俗説が生まれたが、それが広まったのは、どうやら第二次大戦後のことのようだ。

松永久秀のイメージは、平蜘蛛を除けば、「戦国最悪のろくでもない人物」というものだろう。たとえば、『信長公記』の作者である太田牛一の『太かうさまくんきのうち（太閤様軍記の内）』には、13代将軍足利義輝を討ち、主君の三好長慶をそそのかして、その弟の安宅冬康を殺させ、その息子の義興を毒殺。信長の家臣になるも背き、東大寺大仏殿を焼いた報いによって焼死した――。おおむねそう書かれている。

だが、近年の研究であきらかになった久秀像は、それにくらべるとかなり真っ当で、運を味方につけることができたなら、それこそ秀吉のように天下だってねらえたのではないか、と思わされる。

■百姓からの大出世

久秀の出自は、摂津（大阪府北中部と兵庫県南東部）の五百住（大阪府高槻市）の百姓である可能性が高いという。そして、秀吉が信長に仕えて頭角を現したように、三好長慶に仕えて頭角を現す。長慶といえば、室町幕府ナンバー2の細川晴元に仕えながら、京都を軍事的に占領し、「天下」と呼ばれた畿内最大の実力者になった人物として知られる。

三好長慶像（部分）大徳寺・聚光院蔵（写真＝ブレイズマン／PD-Japan／Wikimedia Commons）

軍事のほか実務の才にも長けていた久秀は、長慶のもと三好家のすべてを取り仕切る筆頭の地位を得るのだ。長慶は足利将軍家に頼らずに京都を支配したが、その下で、たとえば近江（滋賀県）の六角氏に、将軍義輝を見限って三好につくように誘いかけるなど、大名間の外交を担ったのは久秀だった。

こうした活躍によって、異例の出世を遂げる。永禄4年（1561）には、三好長慶の嫡男の義長（義興）とともに従四位下に任ぜられたが、この位階は主君の長慶や将軍義輝と同格だった。さらには、将軍義輝から桐紋を拝領した。桐紋といえば、信長や秀吉が天下人になった証として拝領したことで知られるが、三好家の家臣にすぎない久秀が、それを授けられたのである。

天理大学教授の天野忠幸氏はこう記している。「久秀は朝廷と幕府の双方から、主君と同等の待遇を受けたことが、極めて異例なのである。（中略）特筆すべきは、将軍を頂点とする家格秩序が存在し、全国の戦国大名がそれに服している中で、出自がほとんどわからない身分から、自分一代で主家と同格、さらには将軍一門にも准ずる地位を、朝廷からも幕府からも公認されたことなのだ」（『松永久秀と下剋上』平凡社）。

■信長が嫉妬するほど豪華な城

話は前後するが、永禄3年（1560）には、三好家の戦略のもと大和（奈良県）を制圧。信貴山城（奈良県生駒郡平群町）を本拠とし、永禄5年（1562）には、奈良の北方の佐保丘陵に多聞山城（奈良市）を築いた。その城内には、『多聞院日記』などによれば「四階ヤクラ」がそびえたという。

「多聞城跡」と記された石碑（写真＝ブレイズマン／CC-BY-SA-3.0／Wikimedia Commons）

織田信長が安土城を築く13年前に、4階建ての天守が建っていた可能性があるのだ。また、城内を見学した宣教師ルイス・デ・アルメイダの報告では、山を切り崩した平地に多くの塔や堡塁が築かれ、家臣団が集住し、家臣の屋敷は豪華で、ヨーロッパ風の上階や蔵をともなっていたという。また、城の建造物は壁が白く黒い瓦が葺かれ、廊下には日本と中国の歴史物語が描かれ、柱は塗金され、彫刻が施されていたという。

安土城天主も『信長公記』などの記述によると、内部には「日本と中国の歴史物語」が描かれ、柱は塗金され、彫刻が施されていた。じつは、信長は多聞山城の櫓を安土城に移築するように命じ、久秀が起用した金属加工の太阿弥や、室町幕府御用絵師の狩野氏を、安土城の装飾に動員した。ということは、信長は安土築城にあたり、多聞山城をまねた可能性が多分にある。

下剋上による出世という点では、少なくとも信長が討たれるまでの秀吉も敵わない。好条件が重なれば、天下一統を競える人物だったのではないだろうか。

■将軍殺しは「冤罪」の可能性

では、先ほど記した悪辣なイメージに関してはどうなのか。まず、永禄8年（1565）5月18日に将軍義輝が討たれた件だが、これを先導した三好義継の軍勢に加わっていたのは嫡男の久通で、久秀は将軍殺しに加わっていない。

永禄10年（1567）の東大寺大仏殿の焼失だが、久秀はある時期から三好家中で孤立。いわゆる三好三人衆との抗争が激化し、同年10月10日、久秀は東大寺の境内に陣を張る三人衆を夜討ちした際、火が広がって大仏殿に延焼したという。しかも、火をつけたのは三人衆だとする史料のほうが多いのだ。

写真＝iStock.com／Drazen_ ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Drazen_

平蜘蛛の伝説同様、異例の出世を遂げる人物には、ことほどさように噂や風聞が付きまとうものらしい。

さて、永禄11年（1568）9月、足利義昭を擁立して信長が上京して以降、信長に協力してきたが、義昭との関係が悪化して信長とも対立。信長と義昭が対立すると、今度は義昭の側について信長に攻められ、天正元年（1573）12月に降伏していた。「豊臣兄弟！」で描かれる同5年（1577）の謀反は、それ以来のものだった。

■最後は「天守に火を放ち、焼死した」

信長は大和の支配を、久秀の仇敵である筒井順慶にゆだねたが、久秀はそれに耐えられなかったようだ。前出のように手塩にかけて築いた多聞山城を、みずから解体するように命じられたことも苦痛だったのだろう。

足利義昭や毛利輝元、上杉謙信や石山本願寺などの反信長勢力と呼応すれば、勝てると思ったのだろうか。しかし、このとき久秀は数え70歳。状況を読む勘所がすでに鈍っていたのかもしれない。

信長も放置しては示しがつかないと考えたのだろう。嫡男の信忠に、久秀の宿敵である筒井勢を中心とする10万の軍勢を率いて信貴山城を包囲させた。『信長公記』には〈松永勢は防戦したが、弓折れ矢尽きて、松永久秀は天守に火を放ち、焼死した〉と書かれている。そこには「平蜘蛛」についての言及はなく、「爆死」とも書かれていない。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 信貴山城の敷地に建つ朝護孫子寺。「トラのお寺」として知られ、阪神タイガースの聖地としても知られる。 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

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香原 斗志（かはら・とし）

歴史評論家、音楽評論家

神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。日本中世史、近世史が中心だが守備範囲は広い。著書に『お城の値打ち』（新潮新書）、 『カラー版 東京で見つける江戸』(平凡社新書)。ヨーロッパの音楽、美術、建築にも精通し、オペラをはじめとするクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』、『魅惑のオペラ歌手50 歌声のカタログ』(ともにアルテスパブリッシング)など。

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（歴史評論家、音楽評論家 香原 斗志）