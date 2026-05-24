ジュウリョクピエロをG1制覇に導く

中央競馬の3歳牝馬クラシック第2弾、G1・オークスは24日に東京芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロ（寺島）が制した。騎乗した今村聖奈は、女性騎手初のクラシック制覇。歓喜のウイニングランにも注目が集まった。

道中は中団を追走したジュウリョクピエロと22歳の今村。直線は末脚全開で、トップでゴールを駆け抜けた。2着馬の鞍上はルメール、3着馬の鞍上はレーン。世界の名手を従えて、歓喜の瞬間を迎えた。

今村にとっての初のG1制覇。そして、女性騎手初のクラシック騎乗で初勝利。日本の競馬界に新たな1ページを刻んだ。

東京競馬場が大歓声に包まれる中、今村とジュウリョクピエロは歓喜のウイニングラン。首を振る愛馬がお辞儀をしているように見えるシーンもあり、X上の競馬ファンの視線を集めた。

「ジュウリョクピエロ、ウイニングランしながらお辞儀してる？（笑）可愛い」

「ウイニングラン見てると泣けちゃうな おめでとぉ〜」

「ウイニングランがぎこちないのは御愛嬌やな 今村。おめでとう」

「ウイニングランで拳を上げた時、カッコよすぎて泣きそうになりました」

「ジュウリョクピエロがウイニングランのときにお辞儀したり、チャカチャカしたりで可愛すぎた」

ジュウリョクピエロは父オルフェーヴル、母ハッピーヴァリュー（母の父ゼンノロブロイ）の血統で通算6戦4勝。



（THE ANSWER編集部）