32歳・のん、地上波バラエティーMC挑戦の理由を明かす 進行ぶりに「素晴らしい」の声
俳優・アーティスト、のん（32）が、24日放送のMBS・TBS系『愛と知識とのんとノブ』（後3：00）で、自身初の地上波バラエティー番組MCを務めた。
【貴重】『愛と知識とのんとノブ』のん、ノブのMC2ショット
同番組は、のんと千鳥・ノブがMCタッグ。好きすぎてたまらない“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、本気のプレゼンショーを繰り広げる。
冒頭、ノブが「さあ、のんちゃんはじめまして、お願いしますー」とさらりと進行しようとしつつ「のんちゃん？のののの…のんちゃん？」「のんちゃんとノブがMC??」と仰天。
さらに、ノブが「なんで今回出てくれようってなったんですか？」と聞くと、のんは「私がMCって考えられなくて、実現しないだろうなって思って、お気持ちはうれしかったから」と笑顔で明かした。
のんは「この番組は、あるジャンルを愛してやまないガチ愛さんがその良さをおジナルの視点で私たちに教えてくれるという番組になっております」と“人生初カンペ読み”や“タイトルコール”も行い、ノブは「素晴らしいです！」と絶賛した。
■ガチ愛さん
スコティッシュフォールド：高城れに（ももいろクローバーZ）、長谷川忍（シソンヌ）
豆大福：真壁刀義、安井友梨
ガスト：河合郁人、ジャンボたかお（レインボー）
■知識さん
宇治原史規（ロザン）、奥田修二（ガクテンソク）、日比野佐和子（医師）
【貴重】『愛と知識とのんとノブ』のん、ノブのMC2ショット
同番組は、のんと千鳥・ノブがMCタッグ。好きすぎてたまらない“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、本気のプレゼンショーを繰り広げる。
冒頭、ノブが「さあ、のんちゃんはじめまして、お願いしますー」とさらりと進行しようとしつつ「のんちゃん？のののの…のんちゃん？」「のんちゃんとノブがMC??」と仰天。
のんは「この番組は、あるジャンルを愛してやまないガチ愛さんがその良さをおジナルの視点で私たちに教えてくれるという番組になっております」と“人生初カンペ読み”や“タイトルコール”も行い、ノブは「素晴らしいです！」と絶賛した。
■ガチ愛さん
スコティッシュフォールド：高城れに（ももいろクローバーZ）、長谷川忍（シソンヌ）
豆大福：真壁刀義、安井友梨
ガスト：河合郁人、ジャンボたかお（レインボー）
■知識さん
宇治原史規（ロザン）、奥田修二（ガクテンソク）、日比野佐和子（医師）