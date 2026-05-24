「それ詐欺だよね！」披露宴会場が静まり返った、35歳新郎の頭部にキャンドルサービスでの大事故／誰にでもある“ちょっとした秘密”の話
結婚式は人生の晴れ舞台。何ヶ月も前から準備を重ね、当日を迎える二人にとって、すべてが思い出に残る一日になります。ただ、どんなに入念に準備をしても、予想外のハプニングはつきものです。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードの中から、ある秘密をかかえた男性が結婚披露宴で経験した“とんでもないアクシデント”の話。盛大な拍手に包まれた入場、キャンドルサービス――そのとき、友人たちが放ったクラッカーが引き起こした“予想外の事態”とは？
記事の後半では、誰しも一つや二つは抱えている“ちょっとした秘密”について、少しだけ考えてみました。
＊ ＊ ＊
誰だって、まわりの人にあまり知られたくない、できれば隠しておきたい、というようなことは少なからずあるようです。でも、パートナーには赤裸々に伝えておくことが誠意を見せるという意味で大切です。今回は、その誠意を見せるタイミングを逃してしまった男性が、披露宴でとんでもないアクシデントに見舞われたエピソードです。
◆お見合いで結ばれた二人
代々続く酒蔵の跡取り息子の浩介さん（仮名・35歳）と、某大学でフランス文学の教授を務める父を持つ翠さん（仮名・29歳）の出会いは、今ではマイナーなお見合い。
「大学の頃は絶対に恋愛して結婚してやる！みたいな野望があったんですが、大学を卒業して父親の会社に入ってからは、なかなか出会いもなくて……。僕ももうアラフォーですし、少し気は強いところはありますが、翠さんみたいな素敵な女性と巡り合えてとってもラッキーだと思ってます！」
そう満足げに語る浩介さん。実は、当初の予定より二人の結婚はかなり早まったそうです。アラフォーとアラサーの年齢ということもあり、特に翠さんの両親が結婚を前倒しにするよう提案したと言います。
◆キャンドルサービスで起こったハプニング
そんな二人の結婚披露宴は盛大に執り行われたそうです。きらびやかなドレスに身を包んだ翠さんを、タキシード姿の浩介さんがエスコートして、披露宴会場の後方から登場したときには、盛大な拍手が響き渡ったそうです。
ところが、メインイベントのひとつ、キャンドルサービスの時に悲劇が起きてしまいます。浩介さんと翠さんが並んで各テーブルのキャンドルに火を灯している最中に、盛り上がった浩介さんの友人たちが、浩介さんに向けて一斉にクラッカーを発射したのです。
一瞬にして浩介さんの頭はクラッカーから発射された紙テープだらけになりました。慌てた友人たちは、紙テープを取り除こうと一気に引っ張りましたが、何やら黒い物体も一緒に取れて床に落ちたのでした。
幸い、友人たちがすぐさま浩介さんを取り囲み、その中でとっさに頭部の修正を行った浩介さん。さらに、ベテラン司会者と照明さんが状況を察知し、機転をきかせたフォローをしてくれたおかげで、一瞬ざわついた披露宴会場はまた元の活気を取り戻し、キャンドルサービスも再開されたと言います。
◆一人寂しく新居に向かった新郎
当然ながら、新婦の翠さんはハプニングの一部始終を側で見ていました。浩介さんはそのハプニングが起きたあと、動揺を隠しながらひととおりのキャンドルサービスを終了させ、再度ひな壇に戻り、生きた心地がしないまま披露宴の終了を待ったそうです。
ただ、新婦の翠さんは、披露宴が終わった後も浮かない顔を見せ、足早に新婦側の控室に戻ってしまいました。浩介さんもそのあとを追い、控室で二人きりになります。すると、翠さんは一言「それ詐欺だよね！ 今晩は実家に帰りますから」と吐き捨てるように言ったそうです。
何も言う前に控室を閉め出された浩介さんは、自分の家族にも理由を説明し、披露宴会場を後にします。幸い、新婚旅行は二人の仕事の関係でしばらく後に計画していたため、浩介さんはひとまず翠さんの要求を飲んで一人新居に帰ったそうです。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードの中から、ある秘密をかかえた男性が結婚披露宴で経験した“とんでもないアクシデント”の話。盛大な拍手に包まれた入場、キャンドルサービス――そのとき、友人たちが放ったクラッカーが引き起こした“予想外の事態”とは？
＊ ＊ ＊
誰だって、まわりの人にあまり知られたくない、できれば隠しておきたい、というようなことは少なからずあるようです。でも、パートナーには赤裸々に伝えておくことが誠意を見せるという意味で大切です。今回は、その誠意を見せるタイミングを逃してしまった男性が、披露宴でとんでもないアクシデントに見舞われたエピソードです。
◆お見合いで結ばれた二人
代々続く酒蔵の跡取り息子の浩介さん（仮名・35歳）と、某大学でフランス文学の教授を務める父を持つ翠さん（仮名・29歳）の出会いは、今ではマイナーなお見合い。
「大学の頃は絶対に恋愛して結婚してやる！みたいな野望があったんですが、大学を卒業して父親の会社に入ってからは、なかなか出会いもなくて……。僕ももうアラフォーですし、少し気は強いところはありますが、翠さんみたいな素敵な女性と巡り合えてとってもラッキーだと思ってます！」
そう満足げに語る浩介さん。実は、当初の予定より二人の結婚はかなり早まったそうです。アラフォーとアラサーの年齢ということもあり、特に翠さんの両親が結婚を前倒しにするよう提案したと言います。
◆キャンドルサービスで起こったハプニング
そんな二人の結婚披露宴は盛大に執り行われたそうです。きらびやかなドレスに身を包んだ翠さんを、タキシード姿の浩介さんがエスコートして、披露宴会場の後方から登場したときには、盛大な拍手が響き渡ったそうです。
ところが、メインイベントのひとつ、キャンドルサービスの時に悲劇が起きてしまいます。浩介さんと翠さんが並んで各テーブルのキャンドルに火を灯している最中に、盛り上がった浩介さんの友人たちが、浩介さんに向けて一斉にクラッカーを発射したのです。
一瞬にして浩介さんの頭はクラッカーから発射された紙テープだらけになりました。慌てた友人たちは、紙テープを取り除こうと一気に引っ張りましたが、何やら黒い物体も一緒に取れて床に落ちたのでした。
幸い、友人たちがすぐさま浩介さんを取り囲み、その中でとっさに頭部の修正を行った浩介さん。さらに、ベテラン司会者と照明さんが状況を察知し、機転をきかせたフォローをしてくれたおかげで、一瞬ざわついた披露宴会場はまた元の活気を取り戻し、キャンドルサービスも再開されたと言います。
◆一人寂しく新居に向かった新郎
当然ながら、新婦の翠さんはハプニングの一部始終を側で見ていました。浩介さんはそのハプニングが起きたあと、動揺を隠しながらひととおりのキャンドルサービスを終了させ、再度ひな壇に戻り、生きた心地がしないまま披露宴の終了を待ったそうです。
ただ、新婦の翠さんは、披露宴が終わった後も浮かない顔を見せ、足早に新婦側の控室に戻ってしまいました。浩介さんもそのあとを追い、控室で二人きりになります。すると、翠さんは一言「それ詐欺だよね！ 今晩は実家に帰りますから」と吐き捨てるように言ったそうです。
何も言う前に控室を閉め出された浩介さんは、自分の家族にも理由を説明し、披露宴会場を後にします。幸い、新婚旅行は二人の仕事の関係でしばらく後に計画していたため、浩介さんはひとまず翠さんの要求を飲んで一人新居に帰ったそうです。