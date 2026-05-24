[5.24 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節](NDスタ)

※14:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 4 西村慧祐

DF 15 川井歩

DF 19 岡本一真

DF 49 坂本稀吏也

MF 17 寺山翼

MF 20 吉尾海夏

MF 21 田中渉

FW 9 高橋潤哉

FW 14 柳町魁耀

FW 18 横山塁

控え

GK 45 渋谷飛翔

DF 6 山田拓巳

DF 13 野嶽寛也

DF 22 城和隼颯

MF 7 中村亮太朗

MF 23 田中祉同

MF 24 平賀大空

MF 25 國分伸太郎

MF 88 タリソン・アウベス

監督

横内昭展

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 31 真田幸太

DF 3 袴田裕太郎

DF 13 下口稚葉

DF 22 蓑田広大

MF 6 武田将平

MF 15 藤井智也

MF 16 アルトゥール・シルバ

MF 20 石橋瀬凪

MF 77 石井久継

MF 86 加瀬直輝

FW 34 山田寛人

控え

GK 99 上福元直人

DF 4 舘幸希

DF 14 高橋直也

DF 27 福島隼斗

DF 36 松村秀明

DF 55 岡庭愁人

MF 30 山口豪太

FW 28 太田修介

FW 29 渡邊啓吾

監督

長澤徹