山形vs湘南 スタメン発表
[5.24 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節](NDスタ)
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 17 寺山翼
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
FW 9 高橋潤哉
FW 14 柳町魁耀
FW 18 横山塁
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 6 山田拓巳
DF 13 野嶽寛也
DF 22 城和隼颯
MF 7 中村亮太朗
MF 23 田中祉同
MF 24 平賀大空
MF 25 國分伸太郎
MF 88 タリソン・アウベス
監督
横内昭展
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 3 袴田裕太郎
DF 13 下口稚葉
DF 22 蓑田広大
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 20 石橋瀬凪
MF 77 石井久継
MF 86 加瀬直輝
FW 34 山田寛人
控え
GK 99 上福元直人
DF 4 舘幸希
DF 14 高橋直也
DF 27 福島隼斗
DF 36 松村秀明
DF 55 岡庭愁人
MF 30 山口豪太
FW 28 太田修介
FW 29 渡邊啓吾
監督
長澤徹
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 17 寺山翼
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
FW 9 高橋潤哉
FW 14 柳町魁耀
FW 18 横山塁
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 6 山田拓巳
DF 13 野嶽寛也
MF 7 中村亮太朗
MF 23 田中祉同
MF 24 平賀大空
MF 25 國分伸太郎
MF 88 タリソン・アウベス
監督
横内昭展
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 3 袴田裕太郎
DF 13 下口稚葉
DF 22 蓑田広大
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 20 石橋瀬凪
MF 77 石井久継
MF 86 加瀬直輝
FW 34 山田寛人
控え
GK 99 上福元直人
DF 4 舘幸希
DF 14 高橋直也
DF 27 福島隼斗
DF 36 松村秀明
DF 55 岡庭愁人
MF 30 山口豪太
FW 28 太田修介
FW 29 渡邊啓吾
監督
長澤徹