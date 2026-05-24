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【写真】“みっちょん”の愛称がピッタリ！キュートなアイドル時代

取材当日、はじけるような笑顔で現れた、“みっちょん”こと芳本美代子。いるだけでその場が華やぐような天性の明るさは、あのころと少しも変わらない。

アイドル黄金時代にデビューの芳本美代子

アイドル黄金時代の1985年にデビュー。同期の「'85年組」には、斉藤由貴、南野陽子、浅香唯、中山美穂さんなどそうそうたるメンバーが顔をそろえる。中でも芳本はずば抜けた歌唱力を持ちながら、親しみやすいひょうきんなキャラクターで人気を博した。

「あと3年で60歳。自分でも信じられないです（笑）。ここまで40年、なんとかコツコツ続けてこられたことに感謝ですね」（芳本、以下同）

近年、昭和レトロブームや、シティ・ポップの再評価により、'80年代の日本のアイドルたちに世界から注目が集まっている。芳本も、デビュー40周年を迎えた昨年にサブスクを解禁。作詞を松本隆さん、作曲を筒美京平さんが担当した名曲『青い靴』、『オーロラの少女』（共に'86年発売）などを中心に、再生数を伸ばし続けている。

「すごい先生方に作っていただいたのに、あのころは緊張感もなく（笑）。当時は15、16歳で、毎日精いっぱいでしたから」

山口県出身の芳本は、歌が大好きな両親に育てられた。母親のすすめで、幼少期から地域のカラオケ大会やのど自慢に参加。その流れで、中学2年生のときに出場した九州朝日放送主催の歌のコンテストが大きな転機となる。歌唱力が認められ、レコード会社からスカウトされたのだ。

「中学校卒業のタイミングでデビューが決まり、15歳で単身上京することになりました。寂しさよりも、原宿で買い物できるほうがうれしくて」

事務所の専務宅で3か月の居候生活を送ったのちに、一人暮らしが始まった。テレビ出演や海外でのグラビア撮影、新曲のプロモーション活動に大忙しで、レッスンの合間に学校に行く日々。娘を心配し、母は毎月上京してくれた。

「同期で高校も同じ佐野量子ちゃんとはすぐに仲良くなりました。量子ちゃんは私と違って寂しがり屋だったので、よく泊まりっこして、夜遅くまでおしゃべりしてましたね」

年頃の女の子ふたりが話すことといえば、やはり憧れの男の子のことも多かったはず。令和の今、芸能人も一般人もSNSのDM機能で簡単につながることができるが、あの時代はどうしていたのか。

「マネージャーさんの目が光るなか、お目当ての人の楽屋を訪れるなんて到底無理。だからどうしても連絡を取りたいなら、電話番号を書いた紙を歌番組のひな壇で直接渡すしか方法はないんです。

大胆すぎてびっくりだけど、やった人もいるみたい。残念ながら私には、そんな青春はありませんでしたけどね（笑）」

意外にも芳本は、たった6年でアイドル歌手としての活動を終えている。そのきっかけが、'90年に出演したミュージカル『阿国』。初代阿国を蹴落とす「お丹」役が高く評価され、初舞台ながらゴールデン・アロー賞演劇新人賞を受賞した。木の実ナナ、上条恒彦さんなどベテラン俳優に囲まれ、緊張の毎日だったという。

「初めての芝居で下手なのは当然だから、演出家の方の言うとおりに、とにかく必死で頑張るしかない。池畑慎之介さん演じる公家さんに恋する娘役だったんですが、池畑さんは右も左もわからない私を本当に可愛がってくれて。ありがたかったですね」

21歳の若さで、アイドルから脱却。それ以来、女優として堅実にキャリアを積み重ねてきた。読者世代では、『ママまっしぐら！』（TBS系／'00年）の主人公・彩華役を懐かしく思い出す人が多いだろう。同作は昼の帯ドラマ「愛の劇場」枠で大人気となり、パート3まで制作された。

「パート1とパート2の間に長女を出産し、出産後2か月足らずで復帰しました。両親の手を借りながら育児をして、無我夢中でしたね」

肩の力を抜いて活動できるように

仕事を続けながら、出産、離婚、再婚を経験した30〜40代。一人娘はすでに成人し、子育ても終わり50代に突入した。昔も今も変わらず、芳本はずっと自然体に見える。

「いや、40代はなんとか年齢に抗おうと必死でしたよ（笑）。でもね、50代になると抵抗ではなく、受け入れ態勢に変わるんです。そうなると肩の力が抜けて、不思議と楽しくなってくるんですよ」

50歳を過ぎてから、大阪芸術大学短期大学部メディア・芸術学科の教授に就任。今では週に3日は大阪に滞在し、10代の学生らに舞台芸術の指導を行っている。

公式YouTubeチャンネル「みっちょんINポッシブル」を開設したのも50代になってから。「'85年組」同期の松本典子をゲストに迎えた回は大反響で、45万回再生を突破した。

「典子ちゃんは元プロ野球選手の笘篠賢治さんとの結婚後は芸能活動を控えていたから、視聴者の方々も元気な姿を見ることができてうれしかったみたい。私もずっと会えていなかったけど、やっぱり同級生。一瞬であのころに戻っちゃいました」

この動画を見た、同じく「'85年組」の網浜直子が一視聴者としてコメントを寄せ、3人は意気投合。昨年の夏に、3人のユニット「ID85」を結成した。10月に行った初ライブには、同期の大西結花、森下恵理、中村繁之もゲスト出演し、大きな話題となった。

「先月は横浜で、ID85初となるディナーショーを開催したんです。お客さんもドレスアップして見に来てくださって、うれしかったですね。今は、今月開催の大阪でのライブに向けて練習中です」

6月には、久々の舞台『喝采〜「イヴの総て」より〜』も控えている。30年前の『阿国』以来、これまで何度も共演を重ねてきた池畑慎之介とともに、ダブル主演を務める。

40代までは、「歌と演技を両立できるほど器用じゃない」と、慎重派だった芳本。両方を心から楽しめるようになったのは、つい最近になってからだという。

「久しぶりにアイドル時代の曲を歌って踊って、必死な部分もあります。若いころなら、これってカッコ悪いかな？と気にしていたようなことも、今は平気（笑）。いい意味でやっと、肩の力を抜いて活動できるようになったのかな」

3年先輩にあたる、小泉今日子や中森明菜、シブがき隊など、「花の'82年組」の活躍も励みになっているという。

「'82年組の先輩たちが、還暦を迎えても素敵に輝いている姿に刺激を受けています。同世代のファンの方々にも、昔やりたくてやれなかったことに今こそ挑戦してみようよ、とエールを送りたい。

遅すぎるとか、カッコ悪いとか、そんなこと絶対にありません! 歌って踊る50代の私たちを見て、イタいな、って思う人もいるかも（笑）。でも少しでも勇気や元気をもらってくれる人がいたら、それだけですごくうれしいですね」

松本典子・3人の歌＆トーク、お楽しみに！

昨年の40周年ライブに続いてディナーショーということで楽しみにしていました。ライブとは違い、みなさんの近くに行くので緊張しました。

当日はちょっとハプニングもありましたが、ID85ならではのショーをお届けできたかな、と思っています。ディナーショーは機会があればまたぜひやりたいな。

そして次は大阪のライブがあります。こちらはまたデビュー当時の気持ちに戻らせてください（笑）。私たち3人の歌＆トークで楽しんでもらえるように頑張ります。

網浜直子・コテコテの関西弁、期待して!?

昨年の40周年記念の高円寺コンサートをきっかけに、さらに地方都市へ行けたらいいね!と盛り上がっていたことが早くも実現し、私の出身地・神戸のお隣、大阪でコンサートのステージに立てるなんて幸せです!

40年の時を経て、関西のファンのみなさまにも見に来ていただければうれしいです。トークではコテコテの関西弁をみんなで披露できるかな？と思ってますので、それも楽しみにしてください! お待ちしております。

＜取材・文／植木淳子＞